Huawei P9 se prodává skvěle, na nejlepší ale zatím nestačí

Huawei P9 je povedený a cenově dostupný smartphone. Nyní čínský výrobce podle serveru Playfuldroid zveřejnil, že se ho od začátku prodeje v dubnu (tedy za zhruba sedm měsíců) prodalo už přes devět milionů kusů. To je ohromné číslo, konkurence se však může pochlubit ještě lepšími prodeji.

Samsung jen za první letošní pololetí (tedy za šest měsíců) prodal 11,3 milionu kusů modelu Galaxy S7 edge. Přes 11milionovou hranici se v prvním pololetí ještě dostaly další dva samsungy, a to modely Galaxy J5 a Galaxy S7 s plochým displejem.

To ale nijak nesnižuje úctyhodná prodejní čísla čínského smartphonu. V rámci značky jde o jeden z dominantních prodejních taháků. Prodeje modelu P9 by měly do konce roku jistě přesáhnout 10 milionů. Jen za poslední dva měsíce se prodalo tři miliony kusů modelu P9.

Huawei má v záloze ještě jeden tahák, a to levnější provedení modelu P9 s přídomkem lite. Jeho prodeje ale známé prozatím nejsou, stejně jako prodeje dvojčete modelu P9, které se prodává s prakticky totožnou výbavou pod značkou Honor.

Poslední kroky ukazují, že by čínský výrobce měl jít místo po kvantitě za co největšími zisky. Novinka Mate 9 má stát 20 000 korun. Ovšem šéf společnosti Huawei chce získat druhou příčku největších výrobců smartphonů a předehnat tak Apple.