Polské ceny likvidují trh. Deutsche Telekom možná prodá polský T-Mobile

Německý vlastník již koncem loňského roku údajně pověřil poradce, kteří mají analyzovat potenciál polského telekomunikačního trhu. S odvoláním na nejmenované zdroje o tom informoval polský list Rzeczpospolita, podle kterého prodej místního T-Mobilu hrozí v případě selhání současného vedení. Společnost Deutsche Telekom odmítla tuto záležitost komentovat.

Pokud by k prodeji polského T-Mobilu opravdu došlo, mohlo by to podle infrastrukturálního partnera, společnosti Orange Polska, značit velké změny na místním trhu. A to i přes fakt, že T-Mobile je co do počtu aktivních SIM nejmenším síťovým operátorem v Polsku. Podle jedničky polského mobilního trhu by šlo o změny, které by její investor, francouzská společnost Orange, musel vzít na vědomí. Polský trh je totiž podle nedávného vyjádření generálního ředitele Stephana Richarda pro Orange důležitý.

Situace na polském mobilním trhu je podle některých odborníků v dlouhodobém horizontu neúnosná. Jistým náznakem krize je loňská snaha o prodej druhého největšího a zároveň nejmladšího polského operátora Play. Prodej byl nakonec odvolán a společnost se nyní připravuje na vstup na burzu.

Polští síťoví operátoři sice generují vysoké příjmy, ale z velké míry je tvoří prodeje smartphonů, například příjmy z hovorů stále klesají. Podle listu Rzeczpospolita musí společnosti působící na polském mobilním trhu brát v úvahu také omezené možnosti růstu hlavní činnosti, nutnost investic do rozvoje infrastruktury, přizpůsobovat se novým trendům jako například sledování televize na internetu či včasně reagovat na nástup jiných platforem, které mohou mít vliv na jejich zisky.

Ty podle odborníků všeobecně klesají, jedinou výjimkou je pouze operátor Play. Odborníci se shodují, že se polský telekomunikační trh nachází ve složité situaci. Konkrétně právě polský T-Mobile zaznamenává v posledních letech prudký pokles tržní pozice. Situace se zdá být v tuto chvíli neřešitelná - operátoři pomalu doplácejí na extrémně nízké ceny telekomunikačních služeb, přičemž jejich zvyšování není vzhledem ke konkurenci možné.

Společnosti tak ve snaze vypořádat se s klesajícími měsíčními útratami za mobilní služby hledají další možnosti, kterými by svou nabídku obohatily. Již několik let se tak snaží poskytovat například finanční či pojišťovací služby nebo prodávat energie - stále ovšem bez výrazného finančního přínosu.