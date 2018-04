Deutsche Telekom pokračuje v tažení na východ

Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom pokračuje ve své spanilé jízdě akvizicí po střední Evropě. Všechny skutečnosti nasvědčují tomu, že se snaží co nejvíce expandovat na zatím neobsazené trhy. Investice, které tak provádí, se pohybují řádově v miliardách amerických dolarů.

Jednou z prvních takovýchto velkých investicí byl odkup opce Českých Radiokomunikací na navýšení základního jmění společnosti RadioMobil. Tuto transakci provedl Deutsche Telekom přes konsorcium CMobil, ve kterém drží majoritní podíl. To v té době vlastnilo 49% akcií RadioMobilu, po odkupu opce na navýšení kapitálu o 30% se tento podíl zvýšil na 60,8%. Celý obchod stál 765 milionů dolarů, což v té době bylo zhruba 28,3 miliardy Kč. Tato suma mnohým občanům ČR vyrazila dech, už z důvodu, že cena za opci byla zhruba 200x vyšší než částka upisovaná k vlastnímu jmění RadioMobilu. Mnozí ekonomové dokonce do poslední chvíle pochybovali, zda Deutsche Telekom na takto vysokou částku požadovanou Českými Radiokomunikacemi přistoupí. Deutsche Telekom váhal jen krátký čas, poté souhlasil. Až později se ukázalo, nakolik vážný je zájem německého obra o telekomunikační sítě ve střední Evropě.

Další na řadě byl Matav, vedoucí maďarská telekomunikační společnost. Dne 3. července tohoto roku oznámil Elek Straub, generální ředitel společnosti Matav, že Deutsche Telekom odkoupil 50% podíl americké společnosti SBC Communications v konsorciu MagyarCom, které je držitelem téměř 60% akcií Matavu, a jehož druhým vlastníkem je právě Deutsche Telekom. Odkup podílu SBC v MagyarComu stál německou stranu téměř třikrát tolik, co opce RadioMobilu - 2,2 miliardy amerických dolarů. Stal se tak ale nejen největším, ale zároveň i jediným větším vlastníkem Matavu, neboť podle agentury Reuters jsou zbylé akcie veřejně obchodovány. Generální ředitel Matavu Straub komentoval celou akci slovy: "Vítáme akvizici, která jasně ukazuje silnou vazbu Deutsche Telekom na Maďarsko a Matav." A není divu. V Deutsche Telekom získala jeho společnost silného a spolehlivého vlastníka.

Tím však řada akvizicí ve středoevropském regionu nekončí. Shodou okolností ve stejný den, v jaký získal Deutsche Telekom majoritní podíl v Matavu, oznámil na Slovensku generální ředitel sekce pošt a telekomunikací ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Milan Luknár, že obdržel od tohoto německého operátora nabídku na odkup 51% akcií Slovenských telekomunikací za částku převyšující 40 miliard slovenských korun (zhruba jedna miliarda amerických dolarů). Slovenské úřady se podle Luknárových slov snaží privatizaci Slovenských telekomunikací maximálně urychlit, a lze tedy předpokládat, že jejich novým akcionářem bude právě Deutsche Telekom. Slovenská strana ani nemá příliš na výběr. Společně s německým obrem se mezinárodního tendru účastnil ještě nizozemský KPN Royal Dutch Telekom a rakouský Telekom Austria. Rakušané však z tendru odstoupili již koncem května a KPN místo nabízené ceny zaslalo ministru dopravy Jozefu Macejkovi dopis s informací, že závěrečnou nabídku nehodlají předložit, neboť vstup do Slovenských telekomunikací nespadá mezi současné priority KPN. Je poněkud diskutabilní, nakolik bylo tvrzení Nizozemců pravdivé. Pravděpodobněji vypadá verze, ve které KPN z tendru odstupuje, protože se nechce utkat v cenové válce s německým gigantem. To však nic nemění na skutečnosti, že Deutsche Telekom ovládne v brzké době také slovenského operátora.

Takovýto razantní vstup na nové trhy je vskutku zarážející. Je sice pravdou, že Deutsche Telekom je kapitálově velice silnou společností (jedná se o třetího největšího provozovatele telekomunikačních služeb na světě), otázkou ale zůstává, zda je vedení tohoto obra schopno efektivně hájit své zájmy ve všech získaných operátorech. Běžnější praxí bývá, že časový odstup je mezi jednotlivými akvizicemi větší, aby se mohl v klidu adaptovat na nové prostředí a zhodnotit klady a zápory právě provedené transakce. Je sice pravdou, že pokud by Deutsche Telekom nevyvíjel tuto horečnou aktivitu právě nyní, nedosáhl by nejspíše svého cíle, kterým se zdá být ovládnutí trhu telekomunikačních služeb v zemích střední Evropy. Ty se totiž chystají na vstup do Evropské unie, přičemž jednou z podmínek je právě liberalizace trhu telekomunikací a privatizace stávajících operátorů.