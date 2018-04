Deutsche Telekom nabízí ADSL pro domácí využití

Ačkoliv Deutsche Telekom patří mezi státní giganty, na svém domácím trhu již monopol ztratil a tak se musí ohánět. A ohání se dobře. Tou poslední novinkou je komerční nabídka ADSL připojení do internetu za velmi zajímavých podmínek. ADSL tedy od léta nabízí zájemcům ve vybraných německých městech (seznam se má stále rozšiřovat) připojení do internetu rychlostí až 768 kbps.

Zatím je tato možnost dostupná v osmi největších německých městech, do konce roku má být k dispozici čtyřicítka míst pro připojení ADSL, do konce roku 2002 pak má počet míst přesáhnout 70 a další vývoj se má přizpůsobovat poptávce.

ADSL má oproti ISDN jednu výhodu a tou je přenosová rychlost. Na měděné dvoulince je v stávající variantě nabízené německým Telekomem dosáhnout rychlosti až 768 kbps při downloadu a 128 kbps při uploadu, do budoucna se dá počítat s až 6 Mbps downloadu a 576 kbps při uploadu - oproti tomu ISDN nabízí pouhých 64 kbps. ADSL je ovšem datová platforma, takže sám o sobě nezahrnuje možnost telefonování. DT to řeší tak, že jej montuje společně s ISDN. Varianta, kdy by ADSL zahrnovalo klasickou analogovou linku je sice technicky možná, ale DT ji nenabízí. V praxi je tedy možné zaměnit ISDN linku za ADSL (+ISDN) za 229DM (4400 Kč), případně si nechat vyměnit klasickou analogovou linku za ADSL (+nové ISDN) za 299 DM (5700 Kč).

Splitter (Rozbočovač), který oddělí z dvoudrátu ADSL a ISDN je v ceně. Dále je nutno si zakoupit do počítače ADSL kartu - většinou je v externím provedení připojovaná na Ethernet kartu. DT dodává vhodné karty v cenách od 30 DM (600 Kč).

Jak to vypadá s cenami za měsíční provoz? Obecně lze říci, že jsou dvojnásobné oproti ISDN - když uvážíte, že v ceně jsou vlastně dvě technologie, není to příliš. Měsíční paušál za ADSL+ISDN linku (dva v jednom, nelze používat najednou) přijde na 98DM, tedy na 1900 Kč. Na 99 DM měsíčně pak přijde připojení přes T-online, internetou síť Deutsche Telekom s velmi kvalitní páteřní sítí. V tomto poplatku již je zahrnuto 50 hodin zdarma. Pokud jste náruživější surver, za 149 DM (2830 Kč) je v ceně zahrnuto 100 hodin. Každá další minuta přijde na 6 feniků (1,14 Kč ) a to jak ADSL tak ISDN přenos. Tato cena je dokonce nižší, než cena za používání klasické analogové sítě DT - a jízlivci si všimnou, že je výrazně nižší, než za používání analogového modemu v síti SPT Telecom.

Ani v SRN nepatří poplatek 200DM mezi naprosto nízké a tak ADSL nebude ihned pro každého naprosto dostupné - už vzhledem k časovému harmonogramu nasazování technologie. Na závěr bych rád citoval několik úryvků z emailové korespondence s jedním z vedoucí ADSL projektu u Deutsche Telekomu, Petera Krisora:

Cítíme zvyšující se nároky na rychlost datového spojení. Ty ISDN viditelně nesplňovalo a tak do budoucna hodláme ISDN profilovat spíše jako komfortní řešení telefonních služeb, než jako dostatečně dimensovanou datovou službu. ADSL patří sice dnes ještě mezi drahé záležitosti pro obecné rozšíření, ale dá se s ním do budoucna počítat, protože měsíční poplatky nepochybně půjdou dolů. Navíc dostatečná přenosová rychlost řeší problém poslední míle - s ADSL jsou již dnes myslitelné služby video-on-demand, kdy si z katalogu vyberete film a ihned si jej stáhnete a přehrajete. Podobné příklady presentací najdete na naší internetové stránce věnované ADSL."

Ovšem ani konkurence Deutsche Telekom nespí - již sám předseda představenstva Mannesmann Arcor Harald Stoeber, největšího konkurenta Telekomu, prohlásil, že jeho společnost hodlá ještě do konce roku připojit své první zákazníky obdobnou širokopásmovou technologií - dost možná opět ADSL. Navíc DT má na ADSL službu značný ohlas a ukazuje se, že směrování tohoto produktu na lidi pracující doma a lidi potřebující přenášet nárazově velké objemy dat, je správné.

Již nyní se ale ADSL nabídka některým firmám nelíbí - především internetoví provideři jsou nervózní z toho, že DT nabízí přístup za velmi laciné peníze a navíc viní DT z toho, že přes ADSL protěžuje svoji divizi T-online. Nepřípomíná vám to české tahanice okolo SPT Telecom a jeho IOLu?

Pokud vás zajímá technické pozadí ADSL, neváhejte si přečíst rozsáhlý článek Mobil serveru na toto téma.