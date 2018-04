Deutsche Telekom má nového ředitele

(ČIA) – Novým výkonným ředitelem Deutsche Telekom (DT) byl dozorčí radou společnosti zvolen Helmut Sihler. Předseda dozorčí rady z let 1996 až 2000 bude v čele firmy jen dočasně po dobu půl roku. Informoval o tom současný předseda dozorčí rady DT Hans-Dietrich Winkhaus. Sihler ve funkci nahradil Rona Sommera, který na svou funkci rezignoval. "Nemohl jsem se spolehnout na důvěru dozorčí rady," vysvětlil Sommer důvod rezignace. O plánech německé vlády odvolat Sommera se spekulovalo již několik dní. Stát je s 43 procenty akcií největším akcionářem bývalého monopolu. Původně se očekávalo, že sociálnědemokratická vláda do vedení firmy dosadí člena představenstva Gerda Tenzera. Ten se zatím stal zástupcem výkonného ředitele a podle Sihlera není vyloučeno, že jej právě Tenzer po přechodném období ve funkci výkonného ředitele vystřídá. Úkolem nového ředitele by mělo být především výrazné snížení nákladů a ozdravění hospodaření společnosti. Oficiálním důvodem snahy vlády odvolat Sommera byly především pokles akcií společnosti a narůstající dluhy, které dosahují více než 67 miliard eur. Firma letos očekává nejvyšší ztrátu ve své historii – 5,5 miliardy eur. Zároveň plánuje do konce roku 2004 snížit počet zaměstnanců o 22 tisíc. V České republice je Deutsche Telekom zastoupen především jako majoritní vlastník mobilního operátora RadioMobil, provozujícího síť T-Mobile. Zároveň je majoritním vlastníkem společnosti Pragonet a T-Systems Czech.