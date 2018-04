Deutsche Telekom koupil One 2 One

Německý telefonní gigant dokončil již delší dobu zamýšlený nákup - nyní se za sumu 8,4 miliard liber usídlí ve Velké Británii, kde si díky ní pomohl k operátorovi mobilní sítě One 2 One.

Na tomto obchodu se Deutsche Telekom dohodl s vlastníky One 2 One - Cable & Wireless Plc a MediaOne Group Inc. Ten druhý z nich je přitom podílníkem ve společnostni EuroTel.

Deutsche Telekom zaplatí za převzetí 6,9 miliard liber, dalších 1,5 miliard investuje do splacení dluhů za One 2 One. Celková investice tedy činí v přepočtu 13,56 miliard USD.

Zatím ale není zcela ruka v rukávě - aby se Deutsche Telekom dostal na druhý největší evropský trh s mobilními telefony, musí získat slovení ke kontraktu od Britského regulátor a Evropské unie, zde se ale námitek očekává jen málo. One 2 One zaostával za svými konkurenty s počtem 2,6 milionů klientů.

Dalšími zájemci ve čtyři měsíce trvajícím zápolení o odkoupení One 2 One byl také Mannesmann, razantně se profilující konkurent Deutsche Telekomu. Ten ovšem nabídl 7,5 miliard liber a svoji nabídku odmítl zvýšit.

One 2 One také minulý týden vyhrála svoji při s regulátorem trhu Oftel u nejvyššího britského soudu. Pře se týkala možnosti účasti na aukci licencí pro sítě 3G.