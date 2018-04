Český T-Mobile už není na prodej, Němci mu přikoupili operátora GTS

Deutsche Telekom kupuje GTS Central Europe za 546 milionů eur, tedy asi 14,7 miliardy korun. Tímto získá na trzích v Česku a Polsku významného poskytovatele pevných telekomunikačních a datových služeb. Transakce souvisí s dlouhodobou strategií Deutsche Telekom. Firma chce totiž nadále působit téměř výhradně na trzích, kde bude plnohodnotným integrovaným telekomunikačním operátorem.

GTS a T-Mobile České pobočky GTS a T-Mobile už spolupracují. Mimo jiné je právě GTS jedním z virtuálních operátorů v síti T-Mobile a působí také jako MVNO-Enabler. Přeprodává tedy služby i dalším virtuálním mobilním oeprátorům.

V Česku a Polsku přitom doposud skupina ve vlastní režii nabízela hlavně mobilní služby, nabídka v ostatních oblastech byla omezená většinou na přeprodej velkoobchodních nabídek ostatních operátorů.

O koupi GTS se tak už spekulovalo dlouho, firma byla v podstatě jednou z mála možností, jak začlenit místní pobočky DT do jeho globální strategie. Pokud by k transakci nedošlo, spekulovalo se, že by měla být především menší česká pobočka na prodej. Aktuálně oznámená transakce tedy znamená, že český i polský T-Mobile mají pod křídly Deutsche Telekom budoucnost zabezpečenou.

Pro český telekomunikační trh je to další významná zpráva. Tentokrát potvrzuje, že pro nadnárodní telekomunikační skupinu je místní trh atraktivní. Mimo jiné sázka na budoucnost českého T-Mobilu naznačuje i ochotu operátora dražit frekvence pro sítě LTE v aukci, která začíná v pondělí.

A zatímco T-Mobile, který nezapadal do globální strategie Deutsche Telekom, mohl působit trochu rozpačitě a jakoby vyčkával, firma teď získá novou sílu a stane se ještě významnějším konkurentem pro české O2, které právě koupil Petr Kellner a jeho PPF (o nákupu čtěte zde). Bude tak zajímavé sledovat, jak se konkurenční boj českého miliardáře a nadnárodního telekomunikačního gigantu bude vyvíjet.

Za pozornost stojí i fakt, že slovenská pobočka GTS není součástí transakce, nejspíš proto, že tamní pobočka Deutsche Telekom pevnou infrastrukturu má - je to, podobně jako české O2, následník tamních Slovenských Telekomunikací, obdobě Českého Telekomu.

Na českém trhu napjatě na potvrzení své budoucnosti čeká už jen nejmenší z GSM operátorů, Vodafone. Pro něj je posílení T-Mobilu další nepříjemnou zprávou. Vodafone zatím nenašel partnera pro sdílení sítí a jeho výchozí pozice pro lítý konkurenční boj o české zákazníky je z velké trojice nejhorší.

Transakce pochopitelně podléhá povinnému schválení regulačních orgánů. I přes některé možné námitky by však neměla být ze strany úřadů shozena ze stolu.