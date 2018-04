Deutsche Telekom čeká velký soudní proces

Největší telekomunikační firmu v Evropě, Deutsche Telekom, čeká tento týden ve Frankfurtu gigantický soudní proces kvůli akciím. Společnost čelí mimo jiné obvinění, že v roce 2000 dala špatné informace kupujícím akcií v hodnotě 15 miliard eur.

K soudu přišlo přes 2100 žalob, které po telekomu požadují jako náhradu škod celkem 100 milionů eur. Soudce Meinrad Wösthoff příští úterý vyslechne deset modelových případů.

Žalobci mimo jiné napadají Telekom, že nadhodnotil reality a v roce 2001 musel z jejich hodnoty 2,5 miliardy eur odepsat. Telekom všechna nařčení odmítl s tím, že se na něj akcionáři neprávem pokoušejí svalit vinu za pokles akcií celého telekomunikačního sektoru.

Některé citlivé okolnosti procesu přitáhly pozornost německých televizních stanic a novin. Do akcií, které podnik silně inzeroval těsně poté, co akciové trhy ve světě dosáhly rekordních úrovní, poprvé v životě investovalo téměř 1,5 milionu Němců. Tito lidé jsou přesvědčeni, že jim vláda neměla akcie prodávat, když pak klesly až o 87 procent z 63,50 eura, za něž šly na trh. "Naší klientelou jsou babičky a dědečkové, kteří akcie kupovali pro vnoučata," uvedl Ralf Plück z právní kanceláře Doerr, Kühn, Plück und Thoeren.

Ta zastupuje 6100 z přibližně 15.000 akcionářů, kteří žaloby předložili. "Devadesát procent našich klientů nikdy předtím akcie nekupovalo," dodal Plück.

Vzhledem k tomu, že se do případu zapojily davy malých akcionářů, musel soud uvolnit dvě místnosti, aby měl kam dávat přicházející žaloby. Za běžné situace by to bylo deset let práce pro jednoho soudce.

Profesionální investoři ale případ ignorují. K žalobám se nepřidal žádný z velkých investičních fondů a analytici po dotazech na případ stěží potlačují zívnutí, napsala agentura Reuters.

Co si myslíte o tomto případu?