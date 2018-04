Deutsche Telekom bojuje před frankfurtským soudem (TELeKONOM)

FRANKFURT - Frankfurtský soud v úterý pokáral největší německou a evropskou telekomunikační společnost Deutsche Telekom za to, jak oceňovala své nemovitosti. Soudce tak před odročením procesu na příští rok dal zčásti za pravdu žalobám drobných investorů, kteří akcie firmy kupovali na konci 90. let za všeobecné internetové horečky. Nyní si stěžují, že byli oklamáni a jejich akcie ztratily hodnotu.

Hromadná žaloba asi 15.000 investorů viní Telekom z toho, že poskytoval veřejnosti špatné informace. Tím údajně zmátl investory, kteří v roce 2000 koupili firemní akcie za celkem 15 miliard eur. K soudu přišlo přes 2100 žalob, které po Telekomu požadují jako náhradu škod celkem 100 milionů eur. Soudce Meinrad Wösthoff bude z toho šetřit deset modelových případů.

Wösthoff řekl, že metoda oceňování nemovitosti po skupinách a nikoliv individuálně byla chybná. Dodal však, že to nezbytně neznamená, že vzniklé ocenění bylo nesprávné. "Že to tak bylo, musí prokázat žalobci," řekl soudce. Žalobci mimo jiné napadají Telekom, že nadhodnotil reality a v roce 2001 musel z jejich hodnoty odepsat 2,5 miliardy eur. Telekom všechna nařčení odmítá a říká, že se na něj akcionáři

neprávem pokoušejí svalit vinu za pokles akcií celého telekomunikačního sektoru.

Nyní mají akcie Telekomu asi čtvrtinu hodnoty toho, co za ně investoři v roce 2000 dali. Soudce pak téměř všechny ostatní stížnosti akcionářů smetl se stolu. Neuplatnilo se tak především obvinění, podle něhož Telekom utajoval jednání, která několik týdnů po vydání akcií vedla k převzetí amerického operátora VoiceStream Wireless. Další projednávání případu soudce odložil na 21. června 2005.

Případ přitáhl pozornost německých médií, protože v něm jde o tři miliony individuálních vlastníků akcií Telekomu.

Profesionální investoři a investiční fondy ale případ ignorují, třebaže drží naprostou většinu prodaných akcií, zatímco jednotlivci mají jen asi jedno procento akcií. V případu jde o třetí emisi akcií Telekomu po dvou úspěšných emisích v letech 1996 a 1998. V roce 2000 však Telekom vydal poslední emisi právě v době vrcholu internetové "bubliny". Tehdy již trh telekomunikací a technologií začal směřovat k brzkému

krachu, způsobenému nadměrnými investicemi.

V roce 2000 do silně inzerovaných akcií Telekomu poprvé v životě investovalo téměř 1,5 milionu Němců. Tito lidé nyní říkají, že jim vláda neměla akcie prodávat, když pak jejich kurz klesl z emisní ceny až o 87 procent. Telekom připomíná, že akcie telekomunikačního sektoru šly po roce 2000 nečekaně prudce dolů na celém světě.

ANKARA - Turecko ve čtvrtek zahájí klíčovou privatizaci státního provozovatele pevných linek Turk

Telekom. Oznámil to dnes privatizační úřad s tím, že bude přijímat nabídky nejpozději do konce května příštího roku. Prodej 55 procent společnosti je základem privatizačního programu, který je součástí dohody o úvěru 19 miliard dolarů od Mezinárodního měnového fondu. "Od čtvrtka začneme v inzerátech vyzývat k nabídkám na privatizaci firmy Turk Telekom," prohlásil šéf privatizačního úřadu Metin Kilci.

Turecko zatím nestanovilo cenu společnosti Turk Telekom. Podle analytiků by však mohla činit pouhé dvě miliardy dolarů, protože globální telekomunikační firmy se po prudkém poklesu v odvětví stále obávají nadměrných investic. Turečtí představitelé v červenci uvedli, že o informace o firmě Turk Telekom projevilo zájem 11 společností, například Telekom Italia, France Télécom, španělská Telefónica a jihoafrická MTN, připomíná agentura Reuters.

PRAHA - České dráhy navýší základní kapitál telekomunikační firmy ČD-Telekomunikace (ČDT) o 865 milionů korun na 2,375 miliardy, a získají tak ve společnosti 51procentní podíl namísto dosavadních 40 procent. Rozhodla o tom úterní valná hromada ČDT, uvedl generální ředitel firmy Stanislav Beneš.

Navýšení dráhy provedou vložením svého odštěpného závodu Telematika s 1300 zaměstnanci. Odstraní tak některé činnosti, které nyní vykonávají obě firmy souběžně. Již v září železnice zvýšila kapitalizací pohledávek podíl v telekomunikační firmě z 34 na 40 procent.

Dráhy tak po schválení transakce řídícím výborem získají v prvním čtvrtletí příštího roku kontrolu nad provozovatelem 2500kilometrové širokopásmové optické sítě, kterou v letech 2000 až 2002 vybudovala společnost Tiscali. Jde o druhou největší telekomunikační infrastrukturu po Českém Telecomu.

ČD-Telekomunikace jsou obchodními partnery všech alternativních operátorů a zapojí se rovněž do pilotního projektu GSM-R, který pro železničáře na zkušebním úseku Děčín - Praha - Kolín buduje rakouský Kapsch.

PRAHA - Privatizaci Českého Telecomu může zkomplikovat hrozba žalob, která může ve svém důsledku

vést ke snížení privatizační ceny. Jak píšou dnešní Lidové noviny, cenu Telecomu může snížit omezená podpora prodeje ze strany jeho manažerů. Ti totiž nesmí zvýhodnit stát před ostatními akcionáři.

V loňském roce management Telecomu odmítl na základě doporučení najaté právní firmy spolupracovat při prodeji 27procentního balíku akcií konsorcia TelSource. Podle právníků tím byl ovšem určen precedens i pro další prodeje, píšou LN.

Akcionáři by totiž mohli zpochybnit podporu prodeje, který by zvýhodňoval jednoho investora - stát - před ostatními. "Samozřejmě by bylo lepší mít více informací, ale nedovedu si představit, že přístup manažerů bude rozdílný kvůli hrozbě právních problémů včetně žalob," cituje list poslance ČSSD a poradce premiéra Jana Mládka. Podle něj by v případě nestandardních podmínek poskytnutých managementem Telecomu mohl TelSource manažery žalovat.

Méně informací ale zvyšuje nejistotu investorů, což se odráží i na jejich zájmu. V současnosti projevily zájem o státní podíl v Telecomu dánská TDC a švýcarský Swisscom. Mladá fronta Dnes uvádí, že kromě těchto dvou investorů jsou ve vládním seznamu možných investorů také France Telecom, Telekom Austria, švédsko-finský TeliaSonera a Telenor. Listu to potvrdily dva zdroje blízké privatizaci.