Deutsche Telekom AG pokračuje v rozšiřování aktivit v zahraničí

Deutsche Telekom AG, největší telekomunikační společnost v Evropě, dostala souhlas Evropské Unie ke koupi 2. největšího rakouského poskytovatele služeb mobilních sítí - Max.mobil Telekommunikation Service GmbH.

Evropská komise prohlásila, že zvýšení podílu Deutsche Telekom v rakouské společnosti z 25% na 81% neohrozí evropské telekomunikační trhy. Společnosti neprozradily hodnotu obchodu.

Deutsche Telekom by měl později prodat podíl v Max.mobil, pokud by uspěl v jeho nabídce pro Telecom Italia SpA, který vlastní 25% dominantního rakouského operátora - Telekom Austria AG. Karel Van Miert, komisař EU pro hospodářskou soutěž, řekl, že by Deutsche Telekom a Telecom Italia spolu měli rozšiřovat rakouská aktiva, výměnou za souhlas EU.

Deutsche Telekom zkouší expandovat do zahraničí, aby zmírnil jeho závislost na domácích trzích v Německu, kde ztratil jednu třetinu trhu s dálkovými hovory.

Max.mobil měl na konci minulého roku přes 800 tisíc uživatelů a vlastní 36% trhu s mobilními telefony. Do konce tohoto roku hodlá Max.mobil rozšířit okruh svých uživatelů na 1.2 miliónů.

Deutsche Telekom má takto šanci stát se vedoucím poskytovatelem telekomunikací v Evropě. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále a budeme o ní informovat, protože Deutsche Telekom takto pokrývá velkou oblast telekomunikačních trhů a pokud by se mu podařilo vybudovat rozumnou strategii, kterou již jistě má, jinak by se mu toto nepodařilo, tak by z toho mohly plynout výhody nejen v ziscích pro zaangažované společnosti, ale i nové služby pro koncové zákazníky a je docela možné, že by se mohlo podařit snížit cenovou hranici za telekomunikační služby.