Český T-Mobile na prodej? Deutsche Telekom začíná reorganizovat

Kromě prodeje podílu je ve hře i možné posílení pozice Deutsche Telekom v regionu. V tomto případě by pak Deutsche Telekom mohl podle listu Wall Street Journal (WSJ) koupit firmy GTS Europe nebo Netia.

Nový plán, který však zatím ještě nebyl dokončen, souvisí se změnou vedení, které se má uskutečnit na konci letošního roku. Koncern Deutsche Telekom na konci loňského roku odhadl hodnotu svého podílu v české divizi T-Mobile na 1,75 miliardy eur (45 miliard Kč).

Přehodnocení budoucnosti operací v České republice přichází podle WSJ v době, kdy se na českém trhu čeká zesílení konkurence. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tlačí na vstup čtvrtého operátora, pro kterého vyčlenil i více frekvencí v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE, která se uskuteční v listopadu.

Vedení a dozorčí rada Deutsche Telekom se mají příští týden sejít v Polsku, kde budou podle zdrojů jednat o nové strategii. Zatím však není jisté, zda se již na jednání přesně dohodnou určitá opatření. Základní otázkou má být, zda Deutsche Telekom opustí východoevropský trh, kde je aktivní pouze jako mobilní operátor, či zda koupí nějakého místního poskytovatele pevného spojení, aby zde posílil svoji pozici.

Pokud by se Deutsche Telekom rozhodl pro druhou možnost, mohl by se jeho zájem obrátit k firmám jako GTS Europe nebo Netia SA, se kterými již německý koncern jednal. Podle jednoho ze zdrojů však zájem Deutsche Telekom o GTS Europe opadl a mohl by spíše oživit zájem o firmu Netia.

GTS Europe, jejíž hodnota by mohla činit více než 500 milionů eur, je aktivní v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku. Netia působí pouze v Polsku.

Minorita v T-Mobilu také na prodej?

Již dříve tento týden se objevily také spekulace o tom, že je na prodej minoritní podíl (39,2 %) v českém T-Mobilu, který vlastní investiční skupina Mid Europa Partners. Cena za téměř čtyřicet procent by se měla podle analytiků pohybovat přes deset miliard korun. Zájemcem by mohly být jak asijské telekomunikační společnosti, tak nejbohatší člověk planety Carlos Slim Helú. Deutsche Telekom údajně o dokoupení minority zájem nemá, ale vzhledem k nedokončeným investičním plánům se možná celá situace ještě změní.