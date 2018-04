Dětský strážný anděl má jméno Siemens

The Child Call Centre

Na začátek nového milénia připravuje společnost Siemens pro své zákazníky zajímavou službu, která velmi usnadní spojení mezi rodiči a dětmi. Hlavním posláním služby je přispět ke zvýšení bezpečnosti právě našich dětí. Nosným pilířem je tzv., nebo chcete-li), která s pomocí technologie GPS (Global Positioning System) dokáže určit přesnou polohu každého dítěte.Podle dostupných informací bude celá služba v praxi vypadat asi takto:je terminál, nebo určitá speciální linka, díky které budou mít rodiče možnost kdykoliv a kdekoliv zjistit aktuální polohu svého dítěte, které bude vybaveno mobilním telefonem s GPS navigátorem. V současné době lze určit polohu libovolného objektu pomocí technologie GPS s přesností na desítky metrů.dále umožní zkontaktovat dítě s jeho rodiči nebo další osobou, jejíž telefonní číslo je uloženo v seznamu. Dojde-li k podezření, že se dítě dostalo do nebezpečné situace,má možnost "napojit" se na mobil dítěte a případně okamžitě upozornit policii.

Myšlenka na vznik takovéto služby se zrodila v hlavě Suzzane Müller-Zantop, projektové manažerky společnosti Siemens, která se k celé věci vyjádřila takto: "Viděla jsem, že podobná technologie se v současnosti využívá jako ochrana před krádežemi automobilů. Proto by mohla být stejně dobře použita i k ochraně našich dětí." Služba The Chlild Call Centre je určena pro děti ve věku od tří do jedenácti let. V současné době probíhá fáze testování, kterou provádí 50 německých rodin. Testy začaly v listopadu 2000 a skončí v březnu 2001.

Několik informací o GPS

A co je to vlastně Global Positioning System (GPS)? Jedná se o navigační systém, který dokáže během okamžiku určit momentální pozici objektu s přesností na desítky metrů. Global Positioning System je tvořen skupinou 24 satelitů (v majetku vlády Spojených států), neustále obíhajících kolem Země ve výši 20 000 km. Satelity monitorují vlastní pozici i pozici okolních satelitů a tyto údaje spolu s přesným časem posílají na Zemi. Přijímače GPS přijímají tyto signály a ze získaných údajů vyhodnocují svou přesnou pozici spolu s rychlostí a směrem posunu. Chcete-li vědět více o technologii GPS, klikněte na tento odkaz

Mobilní technologie nás tedy znovu přesvědčila, že její využití skutečně nezná hranic. Pokud se The Child Call Centre osvědčí, nemusí zůstat jen německou záležitostí. Bude to další velký krok kupředu, protože co je na světě důležitější než právě zdraví a bezpečí našich dětí?