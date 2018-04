Dětské tábory bojují s mobily. Rodiče volají i kvůli ztraceným ponožkám

Děti prý rodičům často posílají textovky, ve kterých si stěžují i na banální věci. Rodiče se pak s takovou stížností své ratolesti obracejí na vedoucí tábora. Ti pak nedělají skoro nic jiného, než že vyřizují jejich telefonáty.

"Nevadí nám kontrola od rodičů, ale musí být nějaká rozumná. Děti píší domu i to, že nemůžou najít ponožky, a rodiče nám pak kvůli tomu volají a řeší to s námi," řekla Lidovým novinám vedoucí tábora Helena Kalinová.

Řešením je jen tábor mimo dosah signálu

Podle ní ale řešení v tuto chvíli neexistuje. I přes doporučení, aby si děti telefony nechaly doma, to mnoho z nich nerespektuje. "Pomohla by nějaká vyhláška ministerstva školství," myslí si Kalinová. Vedoucí jiných táborů s ní ale nesouhlasí, děti by si prý telefony braly s sebou i tak.

Za pravdu jim ostatně dává i samotné ministerstvo. Přes svého mluvčího Tomáše Bouška vzkázalo, že případná vyhláška by do chodu dětských letních táborů nezasahovala. "Případné změny se mohou dotknout jen chodu škol a školských zařízení," řekl LN Bouška.

Jediným současným řešením problému je provozování táborů na místech, kde mobilní operátoři nemají dostatečně silný signál. To je podle listu případ tábora v rekreačním středisku Mířeč nedaleko Blatné. "Tím to máme vyřešené, děti s sebou sice telefon mají, ale prakticky k ničemu jim není," popsal situaci Radomír Vlk z občanského sdružení Děti bez hranic, které daný tábor organizuje.

Zapojme mobily do táborových her

Někteří vedoucí se pak s problémem mobilních telefonů na táborech vyrovnávají po svém. Říkají, že je potřeba tyto přístroje využít například v táborových hrách. "Tak to na některých táborech děláme my. Mobilní telefony k dnešní době patří a je nutné se s nimi naučit pracovat a využívat je," uvedl mluvčí Junáku Jan Žáček.

Tábory na rozdíl od škol zatím nemusí řešit mnohem hlubší problém spojený s mobilní telefony, tzv. kyberšikanu. Děti na školách totiž často své telefony používají k zesměšňování spolužáků a dokonce i učitelů. A právě tomu chce Ministerstvo školství novou vyhláškou zabránit. Podle zjištění Mobil.cz se ale děti trestů za kyberšikanu nebojí. - čtěte Trestů za "kyberšikanu" se žáci nebojí. Závadných videí stále přibývá