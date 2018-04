Děti utrácejí za mobil čím dál víc

Děti nevydělávají, a tak si musí vystačit s tím, co jim sponzorují rodiče. Přesto děti tvoří čím dál větší část příjmů operátorů.

Britské děti utrácí přes miliardu liber ročně jen za mobilní služby. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu agentury Covergys, který mapoval právě vztah dětí a mobilů. Rodičům se to ale nelíbí. Jsou znepokojení neustále se zvyšující útratou svých potomků a chtějí, aby jim operátoři pomohli s kontrolou jejich volání.

Devět z deseti rodičů raději pořizuje svým dětem předplacené karty, díky nimž mohou mít kontrolu nad provozem telefonu jejich potomka. Jeden ze čtyř rodičů tvrdí, že jeho děti utrácí peníze za prémiové služby jako jsou vyzváněcí melodie. Podle Jean-Hervé Jenn z agentury Convergys by měli operátoři vyjít rodičům vstříc. Spolupráce by se jim mohla vyplatit.

Dětské telefonování řeší rodiče i u nás. Většina dětí ve věku od sedmi do 11 let, které mají mobilní telefon, musí přemýšlet o tom, kolik provolá. Podíl dětí, které mají nějaký omezující limit, se pohybuje od 72 do 81 procent a není závislý na věku dítěte. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Osmdesáti sedmi procentům dětí, které mají mobil, rodiče platí všechny účty za telefonování. Část nákladů si hradí desetina dětí. Tři procenta dětí si svoje hovory platí sama.

Problematiku mobilů pro děti jsme už zpracovávali dříve. Mobily pro nemluvňata nejsou zdaleka tak beznadějným projektem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Výrobci i operátoři se ovšem trochu obávají následků a negativní publicity. "Zvažovali jsme nabídku speciálních telefonů pro děti vyráběné menšími výrobci. Nakonec jsme se ale rozhodli, že je do našeho portfolia nasazovat nebudeme," řekl nám na toto téma Petr Šindler z Oskara.