Děti riskují s mobilem i na síti. Cizí lidé po nich chtějí jejich fotky

V každé třídě sedí průměrně jedno dítě, které už někdo cizí požádal, aby mu přes mobil poslalo svoji nahou fotku. Obyčejnou fotku chtěl cizí člověk po každém pátém dítěti. Ukázal to průzkum agentury TNS AISA v 330 rodinách s dětmi ve věku od 9 do 17 let.

V českých rodinách se podle výsledků na "mobilní" a internetovou bezpečnost příliš nehledí.

"Čtyři z deseti rodičů přiznali, že své děti vůbec nijak neomezují v tom, co si na internetu vyhledávají a jak ho používají. Mnohem důležitější je pro ně sledování času, který dítě na internetu stráví. To nás překvapilo," říká Martina Kemrová, mluvčí společnosti T-Mobile, která si průzkum objednala.

Přestože firmy si nechávají dělat takové průzkumy hlavně z marketingových důvodů – aby si zmapovaly trh – jejich výsledky mohou být zajímavou sondou do českých rodin.

Průzkum svědčí třeba o tom, že mnoho rodičů ani nenapadlo, aby své děti kontrolovali při práci s internetem či komunikaci přes mobil. Dá se říct, že tím chybují při výchově? "Tak jednoduché to není. Svým dětem nemůžu jen tak lézt do soukromí a číst jejich korespondenci. Je to, jako bych jim otevírala dopisy," říká pětatřicetiletá Radka z Prahy.

Má dítě právo na soukromí?

S tím souhlasí i psycholožka Lenka Čadová. Připomíná, že dospívající děti – často už od jedenácti let – bývají na své soukromí dokonce citlivější než dospělí. "Chování dětí na internetu se nedá oddělit od celkové výchovy. Rodič musí dávat najevo, že dítěti důvěřuje. Když se to povede, je velká pravděpodobnost, že dítě nikomu nenaletí," říká Čadová.

To však neznamená, že rodiče nemají určit jasná pravidla. "Měli by s dětmi mluvit o tom, co vyhledávají na internetu, proč to vyhledávají a co jim to dává. Pokud se dětem věnují, většinou pak poznají, že něco není v pořádku," říká Čadová.

Z průzkumu však vyplývá, že 39 procent rodičů pravidla vůbec nestanovila. Téměř 9 dětí z 10 se přitom na internet připojuje z domova.