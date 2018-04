Děti ho budou milovat a on jim zprostředkuje falešný hovor – recenze Samsung S3030 Tobi

Prozatím žádný renomovaný velký výrobce nepřipravil mobil výhradně určený pro děti školou povinné. Na trhu jsou mobily ve tvaru medvídků od malých výrobců, určené pro velmi malé děti. Ty však nemají ani displej a další pokročilé funkce.

Samsung si všimnul, že v dětském mobilu je velký komerční potenciál a připravil skutečně první mobil určený pro školáky. Pestrobarevný vzhled a příjemný design telefonu by se mohl zamlouvat i mladším náctiletým dívkám.

Testovaný Samsung S3030 Tobi v Katalogu mobilů. Dále konkurence v podobě Sony Ericssonu T303 a Nokie 2680 slide.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Vysouvací mobil s atraktivním designem určený pro děti.

Samsung neponechal nic náhodě a svůj první dětský mobil vybavil krytem z ekologických obnovitelných plastů. To ocení spíše ekologicky smýšlející rodiče, než děti. Použita jsou ale také netoxická barviva a nealergenní materiály.

Vzhled – roztomilý vysouvák

Design Samsungu Tobi je přesně zacílen na nejmladší uživatele. Zaoblené linie, pestrobarevné provedení krytu a efektně fialově podsvícené funkčních kláves by měly ocenit právě děti.

Dětský Samsung se bude nabízet v šesti atraktivních barevných provedeních, které kombinují křiklavé a veselé barvy. Námi testovaný Samsung je v bílém provedení s fialovými doplňky. Fialová je i klávesnice.

Vedle speciálního uživatelského prostředí nabízí nový Samsung pro cílovou skupinu uživatelů vítanou možnost vložení obrázku pod zadní kryt. Pod kryt je možné vložit libovolný obrázek, přímo výrobce by měl různé obrázky (a také tapety, hry a vyzvánění) nabízet na svém webu tobi.samsungmobile.com.

Rozměry dětského Samsungu jsou tak akorát. Na výšku telefon měří 94,7 milimetru, na šířku 45,4 milimetru a tlustý je 17,5 milimetru. Hmotnost 85 gramů příliš nezatíží ani dětskou kapsu.

Zpracování telefonu je na dobré úrovni, nic nepovrzává a vše je precizně slícované. K sundání krytu baterie není nutné vynakládat příliš velkou sílu, přesto se neobáváme, že by začal povrzávat. Dětský mobil lze nosit i na krku, v levém horním rohu je očko pro připoutání poutka.

Displej – animované uživatelské prostředí

Samsung Tobi má displej s pro děti naprosto dostačujícím rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 65 000 barev. Úhlopříčka 1,9 palce je rovněž dostatečná. Displej nabízí kvalitní zobrazení a je čitelný i na slunci.

Specialitou dětského vysouvacího Samsungu je animované uživatelské prostředí. To je opravdu roztomilé a děti jej určitě ocení. Hlavní menu je zobrazeno v matici 3 x 4 ikony a každá ikona hlavního menu má vlastní animovanou postavičku, která upozorní, jaká položka je aktivní.

Telefon nabízí tři verze animovaného uživatelského prostředí, lišící se barevným provedením i grafikou. Animované jsou i tapety přiřazené ke grafickým tématům. Na výběr jsou dále tradiční tapety s grafikou odpovídající cílové skupině, tedy určenou dětem.

Dětští uživatelé asi příliš neocení, že je možné v pohotovostním stavu nechat zobrazit kalendář nebo dva světové časy. Jas displeje můžeme nastavit v pěti krocích, nastavitelná je doba podsvícení displeje.

Baterie – solidní výdrž

Samsung S3030 Tobi používá baterii Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Výrobce ve svých materiálech udává výdrž v pohotovostním režimu až 264 hodin, nepřetržitý telefonní hovor by měl trvat až pět hodin.

V našem testu telefon vydržel na příjmu přes čtyři dny. S telefonem jsme asi 20 minut volali a přibližně půl hodiny jsme poslouchali hudbu a to jak z hudebního přehrávače, tak z FM rádia. Telefon jsme na noc nevypínali.

Ovládání – nic složitého

Ovládání dětského Samsungu není nikterak speciálně upravené pro dětské uživatele. Samsung Tobi se ovládá stejně jako další modely výrobce. Ovládání však není nikterak komplikované a tak by malým uživatelům nemělo dělat problémy.

Hlavním ovládacím prvkem je kulatá čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. Zde musíme zmínit nectnost nového Samsungu. Stisk středového tlačítka v pohotovostním stavu neslouží pro vstup do menu, ale pro aktivaci wapového prohlížeče. To je u dětského mobilu nevítaná vlastnost.

Do hlavního menu se vstupuje levou kontextovou klávesou, ta prává slouží pro vstup do telefonního seznamu. Stisk navigační klávesy nahoru aktivuje menu zkratek, které lze libovolně navolit. Dalším směrům navigační klávesy můžeme rovněž navolit zkratky.

Pod displejem najdeme ještě tlačítko pro spuštění hudebního přehrávače a korekční tlačítko pro editaci textu. Na levém boku nesmí chybět regulátor hlasitosti. Na pravém boku potom najdeme spoušť fotoaparátu a tlačítko pro odeslání SOS hovoru.

V menu se můžeme pohybovat pomocí logicky přiřazených klávesových zkratek. Funkční klávesy i alfanumerická klávesnice nabízí pohodlné ovládání. Jednotlivé klávesy se snadno mačkají.

Telefonování – falešný a SOS hovor

Dětský mobil má jiné priority než je velká kapacita telefonního seznamu nebo velký počet telefonních čísel přiřaditelných k jednomu kontaktu. Samsung Tobi ale vychází z běžných modelů výrobce a tak je možné uložit pro mladé uživatele těžko využitelných 1000 kontaktů.

Děti asi také neocení možnost přiřazení až pěti telefonních čísel k jednomu kontaktu. Spíše je bude zajímat, že každý kontakt může mít libovolný obrázek a vlastní vyzváněcí melodii ve formátu MP3. Ke kontaktu můžeme ještě přidat e-mailovou adresu a poznámku.

Telefonní čísla lze třídit do skupin volajících, které mohou být libovolně pojmenované a mít vlastní obrázek a vyzvánění. V telefonním seznamu lze vyhledávat pomocí postupného zadávání znaků. Osm čísel může být přiřazeno pro rychlé vytáčení a telefon dokáže zvlášť zobrazit kontakty ze SIM karty a paměti telefonu.

U dětského telefonu musíme ocenit funkci SOS hovoru, který lze jednoduše aktivovat stiskem tlačítka na boku telefonu. Tlačítko stačí déle podržet a telefon začne vytáčet až pět předem zadaných čísel.

Další šikovnou funkcí je takzvaný Falešný hovor. Ten se hodí například ve chvílích ohrožení, jelikož dokáže vystrašit případného útočníka. Tato funkce umožňuje po stisku klávesové zkratky imitovat příchozí hovor. Telefon začne vyzvánět a po přijetí falešného hovoru by měl telefon dokonce předstírat hovořící druhou stranu. V případě námi testovaného vzorku však telefon pouze mlčel.

Samsung myslí i na zcizení telefonu a vybavil svůj dětský mobil takzvaným Stopařem. Pokud někdo vymění SIM kartu ve vašem mobilu, telefon automaticky a neviditelně odešle zprávu s číslem vložené SIM karty až na dvě čísla. Pokud je funkce aktivovaná, lze ji vypnout pouze po zadání hesla.

Se Samsungem Tobi se dovoláme ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Kvalita reprodukce hovoru je na dobré úrovni, stejně tak musíme ocenit kvalitní hlasitý odposlech. Při vytáčení telefonního čísla telefon zobrazuje kontakty se zadanou sekvencí čísel. K dispozici jsou editovatelné profily.

Zprávy – SMS, MMS, SOS a Bluetooth zprávy

Dětský Samsung dokáže uložit dostatečný počet textových zpráv – 500. Se zapnutým slovníkem T9 píše telefon zprávy bez diakritiky. V horním rohu se zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 1836, stejně tak telefon ukazuje pořadí právě psané vícenásobné SMS. Nechybí doručenky a lze blokovat až 10 telefonních čísel.

Multimediální zpráva MMS může mít velikost až 295 KB a opět lze blokovat až 10 telefonních čísel. Editor je přehledný i pro dětského uživatele a přímo z editoru můžeme pořizovat fotografie, videa a zvukové záznamy. Mobil pro děti nabízí i možnost posílat zprávy přes Bluetooth na obdobně vybavený přístroj.

Na bezpečnost dítěte je myšleno i díky podpoře SOS zpráv. V případě ohrožení lze čtyřnásobným stiskem regulátoru hlasitosti odeslat tísňovou zprávu na předem zadaná čísla. Pokud příjemce SOS zprávy zavolá zpět, hovor bude automaticky přijat.

Další funkce – kdo si nehraje, zlobí

Děti se už jistě nespokojí s telefonem, se kterým lze pouze telefonovat a psát textové zprávy. Samsung Tobi uspokojí i mladé uživatele, které od svého mobilu vyžadují multimediální funkce.

Dětský Samsung nabízí kvalitní hudební přehrávač, který dokáže zobrazit i obrázek alba, ze kterého hudební skladba pochází. Hudbu můžeme vybírat podle několika kritérií, jako je interpret, album a žánr.

Nechybí přednastavený ekvalizér, opakování, náhodný výběr a možnost automatického vypnutí přehrávání v zadaných časových intervalech. Bohužel hudební přehrávač nehraje na pozadí. Ve výbavě je i FM rádio s RDS, které na pozadí hrát dokáže.

Telefon není vybaven audio konektorem Jack 3,5 milimetru, přesto hraje přes standardně dodávaná sluchátka připojitelná do systémového konektoru překvapivě kvalitně. Hudbu může dětský uživatel poslouchat i přes bezdrátová stereo Bluetooth sluchátka.

Vestavěná paměť s kapacitou 15 MB by mnoho hudebních skladeb nepobrala. Samsung Tobi proto podporuje paměťové karty formátu microSD a to až do velikosti 8 GB. Paměťové karty se vkládají pod kryt baterie, baterie se ale vyjímat nemusí.

Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth nebo pomocí datového kabelu. Telefon podporuje USB 2.0 a podporována je i funkce Mass Storage pro snadné kopírovaní multimédií na paměťovou kartu. Datovou podporu pro wapový prohlížeč 2.0 obstarávají datové přenosy GPRS třídy 10.

Dětský mobil se neobejde bez her. V tomto případě ale testovaný Samsung zklamal a připisuje si minusové body. V telefonu jsou předinstalovány pouze dvě Java hry: Tetris Mania a Brain Challenge. Nejedná se však o plné hry, ale pouze o dema. Plnou verzi her je potřeba dodatečně zakoupit. Navíc Samsung podporuje instalaci Java her pouze přes wapový prohlížeč.

Organizační složku zvládá dětský Samsung skvěle. Nabízí přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, poznámkový blok, jednoduchou kalkulačku, převodník fyzikálních jednotek a měn, časovač, stopky a světový čas.

Telefon dokáže do školy vzbudit budíkem s pěti nezávislými časy. Dětský mobil umí i nahrát hlasové poznámky. Prohlížeč kancelářských dokumentů, který by se dal využít pro taháky, chybí.

Fotoaparát – průměrná kvalita

Děti na svých mobilech jistě rádi využívají fotoaparát, testovaný Samsung ale kvalitou neoslní. Samsung Tobi má 1,3 megapixelový fotoaparát, který nabízí pouze průměrnou kvalitu. Pořízené snímky nevynikají ostrostí a jsou na některých místech přepálené.

Fotoaparát umožňuje vícenásobné snímky, časovač, několik barevných efektů, rámečky a nastavení vyvážení bílé. Zvuk spouště můžeme vypnout. Snímky lze pořizovat ve čtyřech úrovních kvality. Videonahrávky se hodí pouze do multimediálních zpráv, jejich maximální rozlišení je totiž pouze 176 x 144 obrazových bodů.

Sečteno podtrženo