Děti dávají přednost mobilu před knihou. Čtou nanejvýš SMS

Vlastní mobil máme, knihu ale žádnou. Tak to podle britského průzkumu vypadá mezi dětmi od sedmi do šestnácti let. Mobily prý navíc nutí děti dělat ukvapená rozhodnutí. Na přemýšlení nemají čas.