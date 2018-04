Dětem mobily do rukou nepatří, varuje studie britských vědců

Na základě této analýzy stáhl britský dodavatel Communic8 z trhu mobily, které byly speciálně vyrobeny pro tuto věkovou skupinu dětí. Takzvaný MyMo telefon se na trhu v Británii objevil před pěti měsíci. Měl být určen pro děti od čtyř do osmi let, které měly aparát používat v případě nouze.

V tiskovém prohlášení firmy Communic8 stojí, že mobily MyMo jsou sice bezpečné, ale přesto se distributor rozhodl dát na varování vědců.

„Na poli radiace či medicíny nejsme takovými experty jako tým sira Williama Stewarta. Přesvědčila nás rovněž možnost byť i vzdáleného zdravotního rizika,“ uzavírá prohlášení firmy Communic8.

Stewart již před pěti lety nabádal k tomu, aby malé děti používaly mobilní telefony jen v případě ohrožení svého života. Nyní je zklamán, že toto varování vyznělo do ztracena.

Stewart se proto rozhodl přijít se studií, v niž hovoří i o možnosti zdravotního rizika, jakým je například ušní nádor. Stewart přesto připustil, že mu k tomuto tvrzení chybí jasné důkazy.

„Jestliže mobily představují nebezpečí, a my se domníváme, že tomu tak může být, zdravotním problémům budou jako první vystaveny právě děti,“ řekl Stewart pro stanici BBC s tím, že by rodiče měli mít větší zodpovědnost a mobily svým malým dětem nekupovat. V reakci na Stewartovu studii bude v nejbližších dnech v Británii zahájeno vyšetřování, které má analýzu potvrdit nebo vyvrátit.

„Určitě bych si nepřál, aby moje vnoučata používala mobilní telefony více, než je nutné,“ řekl Lawrie Challis, který má vyšetřování na starosti. Spolu se studií byla tento týden v Británii zveřejněna čísla o počtech mobilů mezi dětmi. Podle nich počet dětí mladších deseti let, které užívají mobily, vzrostl proti roku 2001 dvojnásobně. V současnosti má mobil jedno ze čtyř dětí ve věkové hranici od sedmi do deseti let.

Stewartova studie není první takovou zprávou. Švédští vědci například minulý rok přišli s tím, že uživatelé mobilů jsou po deseti letech čtyřikrát více vystaveni riziku ušního nádoru než lidé bez mobilů.