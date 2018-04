Detektory radarů na Nokiích nefungují a fungovat nebudou

Spousta uživatelů mobilních telefonů Nokia už slyšela o funkci detekce policejních radarů. Někteří uživatelé tvrdí, že mluvili s někým, komu tato funkce funguje. Nikdo však ještě neviděl žádnou Nokii detekovat radar. A taky ji neuvidí – mobil policejní radar detekovat nemůže a to ani omylem.

Mobily používají jinou frekvenci

Důvod, proč jsou pro mobilní telefony policejní radary neviditelné, je velmi jednoduchý. Mobilní telefony GSM pracují v licencovaném frekvenčním pásmu 900 a 1800 MHz. Licencované pásmo znamená, že jej nemůže používat každý, ale jen ten, kdo dostane patřičnou licenci. Mobil tedy nemůže přijímat ani vysílat signály na jiných frekvencích. Policejní radary ale pracují na úplně jiných frekvencích. Např. v České republice nejpoužívanější policejní radar Ramer 7M pracuje na frekvencích 33,9–34,1 GHz nebo 34,2–34,4 GHz.

Právě odlišná frekvence je tím hlavním důvodem, proč mobily z principu nemůžou zachytit vysílání policejního radaru. I kdyby však mobily a radary pracovaly na stejné frekvenci (což je nemožné, protože radary by potom rušily sítě GSM), byly by radary pro mobilní telefony neviditelné. Mobil by totiž jednoduchý analogový signál radaru nedokázal zpracovat.

Samotné zachycení signálu z radaru je také velmi problematické. Popisovaný Ramer 7M má maximální povolený rozptyl paprsku přibližně pět stupňů – což je neznatelný rozptyl. Také vysílací výkon tohoto radaru je příliš malý, aby šel signál zachytit z větší vzdálenosti, než je několik málo metrů – při běžném provozu je to pouhých 0,5 mW, maximální výkon je stanoven na 2 mW. Pro ilustraci si uvědomte, že mobil vysílá o výkonu maximálně 2 W; na podobné úrovni je kalibrována i přijímací část mobilního telefonu. Policejní radary používají nejvyšší vysílací výkon až stokrát nižší, než je obvyklé u mobilů GSM.

Raději si přečtěte návod

Zajímá vás, čeho dosáhnete zapnutím funkce detekce radarů na Nokiích podle návodů, které se šíří internetem? V krajním případě nebudete moci přijímat ani uskutečňovat žádný hovor. Pokud totiž vstoupíte do menu Nastavení/Nastavení zabezpečení/Uzavřená skupina/Zapnout a nastavíte číslo skupiny – jak říká návod – potom si aktivujete funkci Uzavřená skupina. Tuto funkci musí podporovat operátor GSM. Umožní vám přijímat a uskutečňovat hovory pouze s telefonními čísly v této skupině. Po aktivaci se na displeji mobilu objeví nový symbol, což posiluje pocit, že mobil má skutečně zapnutou nějakou speciální funkci.

Lidská hloupost je neomezená, a tak někteří podnikavci přišli na zajímavý způsob výdělku. Za několik stokorun vám právě popsaným způsobem aktivují na Nokii detektor policejních radarů. Vše se samozřejmě děje v tajnosti, nejlépe v nějakém průjezdu nebo v parku. Osoba aktivující detektor si vždy najde dostatek důvodů – nejčastěji bezpečnostních – proč provést aktivaci detektoru beze svědků. Je nasnadě, že aktivovaný detektor není možné na místě vyzkoušet – to by musel být po ruce nějaký policejní radar, kterých ani ve velkých městech nemá policie příliš.

Až za vámi někdo přijde s tím, že vám aktivuje na mobilu detektor radarů nebo možná ještě něco lepšího, přečtěte si pořádně postup. Potom se podívejte do návodu od svého mobilního telefonu (to je ta knížečka, co leží v krabici od mobilu a kterou jste nejspíš nečetli), co vlastně nastavujete. Ušetříte si tím nejen zklamání, ale v případě detektoru policejních radarů i spoustu peněz za zaplacené pokuty za rychlou jízdu.

