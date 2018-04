Detektory mobilních telefonů

Spolu se vzrůstajícím počtem mobilních telefonů, narůstá také počet lidí, kteří přeci jenom jsou poněkud svým chováním vzdáleni dobrému vkusu tak, jak si ho představovali Gutt-Jarkovski. Zcela běžné jsou u nás zapnuté mobilní telefony v restauracích - a to i v těch nejluxusnějších, nezřídka i v nemocnicích, kde mobily nemají co dělat a největší křupani se vybavují nejenom v kině, ale i uprostřed operní árie, na kterou je vytáhla manželka.

Zvonění telefonů slýcháváme tam, kde bonton (ne, to opravdu není ten prodejce CDček...) volí telefony vypnout, a neotravovat ostatní jejich zvoněním. Je to nepochybně špatně, pokud očekáváte kšeft století, raději nechoďte do divadla a v jiném případě holt vypněte telefon, pokud do divadla jdete.

Až doposud bylo na dobrovolnosti, zda si člověk telefon vypne či nevypne - cedulky ohlašující zákaz vstupu s mobilním telefonem příliš mnoho respektu nezískávají. A tak se stále častěji objevují dotazy, jak nežádoucímu používání mobilních telefonů.

Legendou se patrně stane případ jednoho nejmenovaného brněnského hypermarketu, jenž zjistil, že zloději se domlouvají mobilními telefony, zda rodina, jíž vykrádají auto, ještě není u pokladny. Tento hypermarket nainstaloval rušičky mobilních telefonů a nyní si z něj nezavoláte - ať už jste zloděj, nebo zákazník.

Rušení je ovšem dosti drastický způsob a ne každý musí řešit podobný problem, jako onen hypermarket. A tak by se hodilo něco drobnějšího - například detektor.

Jeden takový jsem našel na Invexu - vystavovala jej brněnská firma Vycom a je to model Zetron 510 - přiznám se, že je to také jediný model, o kterém se mi podařilo na internetu najít konkrétní informace. A to i na internetu mezinárodním.

Přiznávám se také, že jsem tento přístroj nezkoušel a vycházím z firemních materiálů.

Zetron 510 je malá krabička určená pro montáž na zeď ke vstupu do objektu, kde by se mobilní telefony neměly používat. Nedělá nic, než že v okamžiku, kdy se v jejím akčním dosahu (ten lze regulovat v rozmezí 2-30 metrů od detektoru), objeví mobilní telefon, přehraje předdefinovanou hlasovou zprávu. Zetron 510 odhaluje i obousměrné pagery a další radiová pojítka.

Výsledek je zřejmý: pokud do stráženého prostoru - typicky vchodových dveří - vstoupí člověk se zapnutým mobilem, Zetron 510 jej upozorní na to, aby si mobilní telefon vypnul, případně jej k tomu může donutit vrátný atp.

Zetron se nenapájí ze sítě, ale z baterií, které mají vydržet cca. rok. Zařízení neodhaluje jednosměrné pagery - ty jsou principiálně odlišné.

Koncová cena zařízení je 19800 Kč bez 22% DPH, což je poměrně dost. Pokud byste ale rádi ve své restauraci nastolili klid, zatím nevím o jiné cestě; taktéž v kinech bych takovou detekční věcičku uvítal - zvonění uprostřed filmu nepatří mezi moje hobby.

Rozhodně jsem zvědav, jak se tento detektor rozšíří. Mimochodem: pokud někdo víte či prodáváte nějaký jiný detektor, ozvěte se s cenou a kontaktem.