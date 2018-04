Detektor pšouků a vytváření textových souborů jedním kliknutím

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

ClipboardDoc

ClipboardDoc je jednoduchou utilitkou, která převede zadaný text do DOC souboru. Aplikace pracuje v systému Windows. Stačí zadat pouze místo, kam se má vytvořený soubor uložit a z textu v clipboardu po stisknutí tlačítka Create vznikne požadovaný soubor. Ideální například pro konvertování dlouhých článků z webu.

Detector

Program Detector si poradí s usvědčením lháře nebo člověka, kterému "uchází plyny". Skener má celkem čtyři funkce, jedna zjišťuje, zda dotyčný lže, další pak slouží jako detektor prdů. Ve skutečnosti aplikace nefunguje, vtip je však v tom, že kromě tlačítek "record" v případě detektoru nebo "scan" u druhé možnosti je zastoupeno ještě neviditelné tlačítko, které můžete stisknout v případě, že chcete někoho "usvědčit".

eZReset

Se softwarovým resetem palmu si poradí program eZReset. Stačí stisknout jedno tlačítko a ušetříte si vpich stylusem do resetovací části zařízení.

MetrO

Program MetrO jistě netřeba představovat. Aplikace, která je dostupná již ve 39 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 300 městech. Nově mezi světové destinace v databázi přibyla tři evropská města. Změna byla provedena v další řadě z nich, stejně jako byly opraveny některé chyby programu a přibylo pár vylepšení.

POCKET PC

AM TasksPlus

AM TasksPlus je užitečným plug-inem do Today. Umožňuje plnou nastavitelnost toho, co se má v Today zobrazovat. Kromě angličtiny je možné AM TasksPlus lokalizovat také do několika dalších jazyků včetně naší mateřštiny a to díky jazykovým balíčkům.

XacRett

Aplikace XacRett slouží k zapakování/dekódování formátů LZH/ZIP/GZIP/RAR/ TAR a BZIP2.

Serial Data Logger

Serial Data Logger dokáže zjistit data z COM portů v PocketPC zařízení. Ta následně uloží do souboru s vámi zvoleným názvem.

TOMBO

Program na strukturované poznámky pro Windows a WindowsCE. Obsahuje šifrování poznámek (BlowFish) a rychlé vyhledávání. Poznámky jsou sdíleny mezi PC a PPC. Nová verze programu fixuje spoustu chyb z předchozích verzí.

