Tak vypadá smartphone od Amazonu. Vepředu má pět kamer

Již dříve zveřejnil server Wall Street Journal, že první smartphone od Amazonu bude představen v červnu a prodej by měl být zahájen koncem září (více zde). Server BGR k tomu dodává, že první přístroj bude patřit mezi vyšší třídu a levnější model Amazon představí později.

Na prvních fotografiích je vyobrazen telefon v ochranném krytu, aby nešlo rozeznat jeho design. Pravděpodobně je to kus určený vývojářům. To podstatné však vidět je: telefon má na přední straně pět kamer. Jedna je standardní a slouží třeba pro videohovory. V rozích displeje jsou pak další čtyři kamery.

Podle zdroje BGR to jsou infrakamery, které s pomocí dalších senzorů budou sledovat obličej a oči uživatele. Výsledkem má být 3D efekt na displeji, který by měl být využitý i při ovládání přístroje. Zcela přesný popis této výjimečné funkce zatím dostupný není, ale měl by umět ukazovat různé objekty v prostorovém zobrazení, třeba výrobky z nabídky Amazonu, což zní docela logicky.

Amazon v Česku Amazon buduje nedaleko Prahy distribuční sklad (více zde), druhý takový chtěla firma vybudovat u Brna, ale z projektu zatím sešlo (více zde). Obchodní aktivity zatím Amazon v Česku neprovozuje, ale v blízké budoucnosti je nevylučuje. Zatím si zákazníci z Česka musí zboží objednávat ze zahraničních portálů Amazonu (více zde).

3D efekt na displeji by měly využívat i mapy a některé základní funkce, například odemknutí obrazovky nebo wallpapery. V každém případě má být 3D displej mnohem praktičtější než pokusy LG a HTC z minulých let.

Telefon, který zatím nemá přesné označení, by měl mít 4,7palcový displej s HD rozlišením, což je méně než nabízí konkurence v top třídě. Důvodem bude právě 3D zobrazení na displeji. Podle BGR bude mít telefon procesor Qualcomm Snapdragon bez upřesnění typu a 2 GB operační paměti. Hlavní fotoaparát (v pořadí tedy už šestá kamera na telefonu) má mít rozlišení 13 Mpix.

Operační systém bude upravený Android, tedy systém, který už Amazon používá u svých tabletů Kindle Fire. Aplikace tak bude nabízet přímo Amazon.