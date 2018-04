Nové iPhony vydržely celé jen pár hodin. Zničili je jen pro zábavu

Je už naprosto normální, že různí tvůrci na videoserveru YouTube se předhánějí, kdo zničí ty nejdražší modely tím nejoriginálnějším způsobem. Občas se tak děje pod záminkou seriózního testu, kdy lidé zkoušejí telefon vystavit karambolům, které by se mohly stát celkem běžně (pád na zem či do vody). Ale jindy se přichází s co nejšílenějšími nápady.

V minulosti se například do iPhonů střílelo útočnou puškou, drtily se magnety či je namontovali místo brzdových destiček do auta. Nyní přišly na řadu nové modely 6s, a už pár dnů po jejich prodeji jsou první telefony před kamerou demolovány nejrůznějšími způsoby.

Tvůrci z kanálu FullMag na YouTube už vydali sérii videí, ve kterých z nových iPhonů nezbude víc než hromádka kousků. Hned v první den prodeje zveřejnili video, ve kterém nový iPhone 6s ponořili do tekutého dusíku, který celé tělo telefonu ochladí na velice nízkou teplotu. A aby to nebylo, málo následně jej roztříštili perlíkem. Video už má téměř 400 tisíc zhlédnutí.

V dalším videu vystavili růžový 6s průstřelu z odstřelovací pušky Barret M82A1. Průstřel kulometným nábojem .50 BMG, který telefon zasáhl ze spodní strany, jeho tělo doslova rozpáral na dva kusy.

Poslední a nejnovější test už tvůrci zaobalili zjištěním, že šíp z luku dokáže poškrábat displej, když o něj v letu zavadí. Následně však telefon prostřelili nejprve naplocho a následně zespodu stejně jako odstřelovací puškou. Ačkoliv tentokrát telefon přežil z větší části v jednom kuse, funkční už samozřejmě po prvním průstřelu nebyl.