Desítky tisíc vyděláte jednou fotkou z mobilu. Je tady Scoopt

Mají se známé osobnosti vyhýbat chození po ulici? Jistě se najdou tací, kteří fotomobil nevytáhnou, ale najdou se i mnozí, kteří ať už pro sebe nebo na výdělek fotku i v méně diskrétní situaci pořídí.

První vlaštovkou je server scoopt.com, který by se mohl stát noční můrou celebrit po celém světě. - více zde...

Kyle MacRae, 42letý zakladatel serveru vysvětluje, proč si myslí, že projekt bude mít úspěch. "Naše společnost potřebuje fotky známých osobností. Dosud byl problém ve zdrojích. Ale nyní už žádný není. Tam venku jsou milióny amatérských paparazzi s fotomobily. A pokud najdete způsob, jak to prodat, může z toho být něco velkého," říká o svém projektu.

Koncept serveru je jednoduchý. Členové se zdarma zaregistrují. Pokud něco zajímavého vyfotí a myslí si, že by to mohlo mít jakoukoli hodnotu, pak fotky pošlou elektronicky na scoopt.com. Pokud se bude zdát fotka opravdu zajímavá, server jí nabídne na trhu všem médiím. Když se jí podaří prodat, o výdělek se půl na půl rozdělí s fotografem. - více zde...

Začala to tsunami

Myšlenka McRae napadla v únoru minulého roku, když se po asijské tsunami objevila spousta amatérských záběrů, o které se pomalu začaly zajímat zpravodajské agentury.

Růst obliby blogování a takzvané občanské žurnalistiky ukázal, že veřejnost je ochotná se podílet na vytváření zpráv. Svou roli tu hraje i rychlý vývoj technologie. V tomto ohledu je nová generace dvoumegapixelových fotomobilů v kapse mocnější než digitální fotoaparát uložený v domácím šuplíku. - více zde...

Začínáme, scoopt.com jede

Jako u většiny internetových firem i toto je krok do neznáma. Bude zájem o takovéto služby? Nebudou zaměstnanci zaplaveni jen tunami fotek s kočkami uvízlými na stromech? McRae a jeho žena projektu věří. Aby mohli financovat začátky scoopt.com, prodali svůj dům v Glasgow.

Stránky byly spuštěny 4. července 2005. Tři dny po bombových útocích v Londýně. "Tehdy to bylo pro nás strašné," řekl McRae. "Obrázky zmrzačených těl a lidí v úzkých se různě objevovaly na internetu a být spojován s něčím takovým je špatné jak z obchodního tak osobního etického hlediska," dodal.

Server dal médiím jistotu určité spolehlivosti. Za šest měsíců provozu si fotografie na scoopt.com vybrala taková média jako Newsweek, CNN nebo Wired magazine. Některé z fotografií se dokonce umístily i mezi nejlepšími reportážními fotkami roku 2005. Tento žebříček každoročně vyhlašuje měsíčník Time. - více zde...

Prodáváme první fotky

Vyfocení nějaké události a opravdovým prodejem za reálné peníze jsou dvě různé věci. Začátky nebyly vůbec slavné a první prodej se uskutečnil za dvojcifernou částku v librách.



Už i seriálová hvězda Michelle Rodriguez poznala sílu mobilu s fotoaparátem.

Nejdražší fotka byla prodána za dva tisíce liber. Byla to fotka Sycoraxe, monstra ze seriálu BBC Dr. Who, pořízená fanouškem při natáčení. "Tohle je dobrý příklad, protože to byla náhodná příležitost. Nikdo nebyl zraněn, zabit nebo jinak poškozen. Fotograf si jen tak přivydělal tisíc liber těsně před vánočními svátky,“

Další příklad je fotka Michelle Rodriguez (jedna z hvězd amerického seriálu Lost). Byla zachycena, jak opilá líbá barmanku v New Yorském nočním podniku. Cena vystoupala na 1581 liber.

„Můj nejoblíbenější je obrázek Davida Camerona“, vypráví McRae. Komu se ten příběh může nelíbit. Poté, co byl zvolen za vůdce britských konzervativců, šel večer oslavit svůj dosavadní největší životní úspěch nákupem v Tescu. Nemilujte pak celebrity.



I britští konzervativci nakupují v supermarketech.

Mobilní fotky u nás začínají

U nás také něco podobného začíná. Na stránkách bulvárního deníku Super se už zveřejňují fotky čtenářů, kteří potkají a vyfotí některou z hvězd českého společenského nebe. Fotografie od čtenářů využívají ale i zpravodajské servery jako třeba iDNES. - více zde...

Vyfotili jste někdy celebritu mobilem?