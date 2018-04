Desítka nejšílenějších melodií na mobil

Spolu s masivním rozšířením mobilních telefonů se součástí každého z nás staly i vyzváněcí melodie. Ne každá je však obyčejná. Mobilní zábavou projdou denně miliony dolarů a výrobci se předhánějí, kdo nabídne tu nejvýstřednější.

Tak, jako bychom našli mobilní telefon v kapse drtivé většiny z nás, mohli bychom rozeznávat i mezi nepřeberným množstvím nejrůznějších vyzváněcích tónů. Podle melodie, která se ozve v případě příchozího hovoru, lze rozeznat povahu nebo aktuální náladu daného člověka. Na výběru zvuku nebo hlášky si zkrátka dáváme čím dál více záležet.

Melodiím je už přes padesát let

Většina lidí si myslí, že melodie jsou trendem, který má své kořeny u mobilních telefonů uvedených na trh před deseti, maximálně dvaceti lety. Skutečnost je však taková, že první vyzváněcí tón přišel na svět už v roce 1956. Americký operátor Bell Telephone tehdy oznámil, že jeho výzkumné oddělení pracuje na telefonu, který místo dotěrného drnčivého vyzvánění vydává zvuk klarinetu. Inženýři zámořského operátora tehdy dozajista netušili, jak hodně se jejich vynález během zbytku celého století bude vyvíjet.

Fenomén dnešní doby Zatímco v minulosti se výběr melodie zužoval pouze na rozsah zhruba třiceti skladeb, které paměť telefonu nabízela, dnes můžete vyzvánět prakticky čímkoliv – od písniček z předních příček světových hitparád přes filmové hlášky až k bizarním (leckdy i nechutným) zvukům, které může vydávat lidské tělo. Změnila se navíc i technologie. Před lety to byly pouze jednohlasé zvuky, posléze vícehlasé – polyfonní a dnes jsou běžnou funkcí každého telefonu reálná vyzvánění, tedy například MP3 písně ve své originální podobě a v plné kvalitě. My jsme se pokusili vyhledat desítku nejstahovanějších, nejkontroverznějších, zajímavých a zvláštních melodií, které dozajista upoutají pozornost kolemjdoucích. Zeptali jsme se zároveň veřejnosti, jaké tóny jim nejvíce „lezou na nervy“. Výsledky naší malé ankety si můžete přečíst v pravém sloupci článku. Nokia tune – původně španělská etuda Čím jiným začít, než melodií, kterou má jako svůj hlavní vyzváněcí tón zvoleno nejvíce lidí na celé planetě. Je jí Nokia tune, tedy zvuková nahrávka, kterou finský výrobce implementuje do svých mobilních telefonů už od pradávna. Bývalí majitelé legendárního modelu 5110 si ještě určitě vzpomenou, že i oni ji nějaký ten čas měli aktivovanou. Málokdo však ví, že kombinace chytlavých tónů nepochází z dílny Nokie, nýbrž od španělského hudebníka Franciska Tarrega. Jedná se původně o etudu s názvem „Grand Valse“ - tak byla v některých telefonech i pojmenována. Zdroj: Wikipedia Postupem času si však lidé tento zvuk spojovali s telefony Nokia do takové míry, že ho začali přezdívat jako „Nokia tune“, tedy v anglickém překladu „zvonění Nokie“. Ostatně – která jiná melodie se může pyšnit tak obrovským množstvím cover verzí? Její motiv posloužil i jako inspirace několika hudebním umělcům. V následujícím videu si můžete poslechnout, jak zní „mobilní waltz“. Zeptali jsme se vás na vyzváněcí tóny „Hlasité melodie z vašeho mobilního telefonu nejen obtěžují, ale mohou také přispět k nevratnému poškození sluchu. Osobně nechávám výběr melodie na vkusu majitele, ale přimlouvám se za co nejtišší hlasitost, v hlučném prostředí bych pak volila vibrační vyzvánění.“ Mgr. Adéla Bartlová (25 let), odbornice na problematiku sluchových vad nbsp;„Mluvené melodie mi přijdou trochu trapné - sama bych si je na mobil nikdy nedala a když se to někomu ozve, tak je mi také trochu trapno a doufám, že to ten člověk rychle zvedne. Z melodií mi vadí cokoli, co je moc hlučné a ostré. Do hlučného prostředí stačí jednoduché pípání, důležité je, aby to byly vysoké tóny - ty tím šumem prorazí.“ Linda Výborná (31 let), překladatelka „Mám rád koledy jako melodie, několikrát se mi dokonce v MHD stalo, že jsem bezděky začal zpívat, když spolucestujícímu začal mobil vyzvánět "Narodil se Kristus pán". Byla z toho velmi legrační situace. Naopak mne dokáže vytočit, když má někdo stejnou melodii jako já.“ Jakub Lanc (21 let), student „Já mám raději tišší melodie, kterých se neleknu. Náladu mi zvedne známá, v tu dobu často hraná a populární písnička, která je melodická a pozitivně laděná. Hlášky typu „já zvoním“ se stupňující kadencí hlasu mě leckdy dokáží rozčílit.“ Ing. Jana Květoňová (43 let), podnikatelka „V dnešní době, kdy drtivá většina uživatelů vlastní mobilní telefon zvládající nejen polyfonní melodie, ale často také zvonění ve formátu mp3, mě potěší, když z reproduktoru zaslechnu oblíbeného interpreta. Naopak není nic příjemného, když k mým uším dolehnou melodie těch hudebníků, kterým patří spodní příčky mých žebříčků. Konkretizovat a zmiňovat určité melodie a zvonění myslím nemá význam.“ Radek Mikudík, redaktor Palmare.cz



Crazy Frog to odstartoval

Do konce devadesátých let to byly jen obyčejné předělávky neznámých hudebních skladeb nebo přímo výtvory výrobce telefonů. V roce 1997 však sedmnáctiletý Švéd Daniel Malmedahl na svém počítači nahrál zvukovou nahrávku, ve které i za pomoci svého hlasu zkombinoval zvuk žáby s několika dalšími melodiemi a odstartoval tak nové odvětví mobilního businessu. Jeho originálního nápadu si všimla společnost Jamba! a odkoupila od něj na celou animovanou postavičku, zvuky i autorská práva.

Největší hit Crazy Froga, žáby, která „brebentí“ do nejrůznějších songů, je Axel F – předělávka známé písničky z osmdesátých let. Vydělala tolik peněz, že odstartovala novou éru mobilní zábavy, a to jak domácí tvorbu vyzváněcích tónů, tak i profesionální vytváření remaků známých hitů. Paradoxní je, že zatímco v době svého uvedení patřila k nejoblíbenějším vyzváněcím tónům (především mezi mladší věkovou skupinou), v současnosti rozčiluje téměř každého. A protože už díky stále se snižující popularitě není v ulicích tolik slyšet, zavzpomínejte si alespoň v ukázce včetně videoklipu pod tímto odstavcem.

To jsem já, tvůj mobil!

Crazy Frog postupem času ztrácel na své oblíbenosti a do světa mobilních melodií se zkrátka muselo přijít s něčím novým. Se zvuky typu „to jsem já, tvůj mobil“, které dnes „cuchají“ nervy mnohým z nás, se proslavil především Antonín Kaška. Zatímco před dvěma třemi lety, kdy se reálné tóny objevovaly pouze u nadšených uživatelů mobilních telefonů a „šmoulohlas“ řvoucí z reproduktoru hlášku „tak už mě zvedni“ dokázal pobavit celou tramvaj, dnes zvuky tohoto typu rozčílí třeba osazenstvo v čekárně u doktora.

Stupňující se a dotěrné vyzvánění typu „já zvoním“ není zdaleka vrcholem originality autorů melodií. Parodie se dočkaly i známé reklamy, jakými je třeba slogan „větší, než obvykle“ ze spotu firmy Sazka. Pánové, jen si představte tu situaci. Sedíte na autobusové zastávce a po chvilce si všimnete pohledné slečny, která se na vás dokonce začne usmívat. Pak se jí ale v kabelce ozve mobilní telefon s originálním vyzváněním – bude pro vás ona kráska stále ještě tak atraktivní? Posuďte sami poslechnutím následující ukázky.

Reálná vyzvánění mohou být vtipná, otravná, ale i nebezpečná. Díky takovým hláškám, jakými jsou například „hele, zvedni to, volá ta k...a z marketingu“ můžete v nevhodnou situaci přijít třeba i o zaměstnání. Stačí se jen nacházet ve špatný čas na nesprávném místě a nechat si zapnuté vyzvánění. Na závěr přehledu o zvonění v podobě krátkých a vtipných hlášek přikládáme originálně zpracovanou nahrávku, která je určená pro vyzvánění budíku. Takzvané truetony nemusí být jen hanlivé, ale i povzbudivé a milé. Obzvlášť, když vás nechají si nějakou tu hodinku přispat.