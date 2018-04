HTC připravuje novinku Desire C. Potěší novým androidem a nízkou cenou

Smartphone byl dříve znám pod kódovým označením Golf. Poté se objevily informace, že by se měl jmenovat Wildfire C. Nakonec se dočkáme modelu Desire C.

Desire C bude nejdostupnější smartphone od HTC, který nabídne nejnovější operační systém Android Ice Cream Sandwich, a to včetně nadstavby Sense 4.0.

Model podle dostupných informací nabídne procesor s taktem nižším než 1 GHz. Paměť RAM bude 512 MB. Displej s rozlišením 320 × 480 obrazových bodů by měl mít úhlopříčku buď 3,2 palce, nebo 3,5 palce.

Fotoaparát by měl být třímegapixelový. Vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 4 GB bude možné rozšířit pomocí paměťových karet. Samozřejmostí je wi-fi, Bluetooth a satelitní navigace.