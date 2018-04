Designovky na japonský způsob. Pro Evropana jsou neovladatelné

Mobilní telefony pro DoCoMo dodávají především japonské firmy, které byly kdysi aktivní v tomto směru i jinde ve světě. Pamětníci mohou zavzpomínat na mobily Sharp, Panasonic, Mitsubishi a další. A návštěvníci veletrhu CommunicAsia si vyslechli zaujatý komentář hostesek, co je na vystavených přístrojích nejzajímavější.

Zmíněný operátor DoCoMo, provozující síť 3G, nabízí jak mobily známé z Evropy (Sony Ericssony nebo BlackBerry), tak i ryze japonské modely, které se jinde ve světě neprodávají. I tyto mobily ale podporují vedle 3G často i klasické GSM, takže se s nimi dá volat třeba i od nás. Zajímavostí je i to, že telefony nesou označení operátora, nikoliv výrobce. Ten sice není zcela anonymní, ale neznalý ho na první pohled neodhalí.

Po stránce designu se ryze japonské přístroje nepodobají ničemu, co se v Evropě prodává. V takzvané řadě chytrých telefonů začínají převládat dotykové mobily a pak mobily v podobě jakýchsi miniaturních notebooků. Ostatní produkce pak má v drtivé většině vyklápěcí koncepci.

Jestliže v Evropě i jinde ve světě fakticky véčkům odzvonilo, v Japonsku je to stále design číslo jedna. Navíc ve velmi specifické podobě. Telefony jsou poměrně dlouhé, relativně tenké a většinou mají velmi podobný půdorys. Venkovní displej je skromný a udává jen základní informace. Vnitřní má pak solidní rozlišení až po špičkových (ale atypických) 480 x 850 pixelů.

Problém, alespoň pro věci neznalého Evropana, nastává u klávesnice. Ta má nadprůměrný počet kláves a hlavně zcela jinou koncepci ovládání, než na kterou jsme zvyklí. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že klávesy jsou obvyklé, většinu voleb z nabídky je třeba vybírat podle číselné zkratky uvedené u položky. Naopak posun kurzorem se ve většině případů nekoná - a to i když telefon kurzorovou klávesu má, respektive nám se to tak alespoň zdá. Další funkce pak mají vlastní dedikované klávesy.

Novinkou v nabídce DoCoMo je řada stylových mobilů, které výrobci připravili ve spolupráci se světovými designérskými firmami. Čtyři představené novinky nejsou tak výstřední, jako třeba stále prodávaný a populární "čokoládový" mobil, který doslova vypadá jako tabulka nakousnuté čokolády.

První novinkou je model P-05B (modelová označení jsou nezapamatovatelná, první písmeno ale označuje výrobce), který vyrábí Panasonic a odkazuje na newyorskou návrhářku kabelek Kate Spade. Design tohoto modelu je ryze japonský, povrchová úprava připomíná smalt. Vedle růžového podsvícení zaujme hezky provedené menu a pak ekologický režim, který omezuje podsvícení a šetří tak baterku. Z technického hlediska stojí za zmínku jen osmimegapixelový fotoaparát.

Dalším designérským modelem je SH-08B od Sharpu. Tentokrát nese telefon podtitul Emilio Pucci, což byl italský designér a dnes je to stejnojmenná firma, která majoritně patří pod koncern LVMH. Pucci proslul geometrickými obrazci a výraznou kombinací barev, čehož se vzhled telefonu drží. Z technického hlediska je opět nejzajímavější osmimegapixelový fotoaparát a displej s rozlišením 480 x 854 pixelů.

Za třetí designérskou novinkou stojí opět značka Sharp. Model SH-02B se jmenuje Marimekko, což je finská návrhářská značka, která se proslavila mimo jiné květinovými vzory, které najdeme i na telefonu pro DoCoMo. Výbava je velmi podobná s předchozím přístrojem od Sharpu včetně špičkového displeje a fotoaparátu. Zajímavostí je, že tento přístroj vedle sítí 3G (což umí všechny novinky) dokáže pracovat i v našem obyčejném GSM. Telefon by tak bylo možné používat i u nás bez omezení.

Poslední designérskou novinku, kterou operátor DoCoMo vystavoval na veletrhu CommunicAsia, byl model L-04B. A kdo že ho vyrábí? Výrobce na písmeno L najdeme od Japonska přes moře a je to jihokorejské LG. To si na pomoc vzalo britské designérské studio Conran, se kterým navrhlo mobil klasické koncepce. Telefon je uprostřed prohnutý pod úhlem 176 stupňů, což výrobce uvádí i v názvu přístroje. Výbava tohoto modelu je opravdu obyčejná, fotoaparát má rozlišení 3,1 megapixelu a displej rozlišení QVGA. I tento model ale umí pracovat vedle sítí 3G i v sítích GSM.