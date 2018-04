Designérské orgie bez smyslu pro praktičnost – recenze LG Prada II

Luxusní LG KF900 Prada rozhodně není mobilní telefon, který by se jakkoli snažil soustředit na praktičnost. A to i přesto, že pohled do technických specifikací může vzbuzovat opačný dojem. Výborná výbava, vysouvací qwerty klávesnice a třeba podpora technologie multi-touch, to vše zní jako balzám na uši nejen milovníka značkového luxusního zboží, ale i špičkové elektroniky.

Jenže chyba lávky, v případě LG Prada II, jak se tento model zjednodušeně nazývá, zůstane pouze u orgií designérských. Uživatelské zkušenosti budou mnohdy spíše negativní. LG Prada II je tak telefonem pro ty, co sice chtějí stylový a nadupaný kousek, ale nepotřebují jej příliš využívat a vytěžovat.

LG KF900 Prada II, původní model KE850 Prada a další dva dotykové telefony LG - KM900 Arena a KC910 Renoir.

Stručná charakteristika:

Stylový telefon s dobrou výbavou, vysouvací klávesnicí, ale horší praktickou použitelností.

Je to velká škoda, protože Prada II slibovala oproti předchůdci značný posun směrem k praktičnosti. Bohužel ale zůstalo pouze u záměru, upravené uživatelské prostředí a přidaná výsuvná qwerty klávesnice mnoho nepomohla.

Vzhled a konstrukce – lesklý plast vede

Nové luxusní LG jako by z oka vypadlo svému předchůdci. Na první pohled se po designové stránce telefony téměř neliší, na pohled druhý se hledání změn v designu omezuje na obligátní „najděte pět rozdílů“. Pravda, ve skutečnosti jich najdeme asi o trochu více, ale Prada II a původní Prada vedle sebe působí jako jednovaječná dvojčata.

Původní Prada používala na svém těle lesklé plasty, na kterých je vidět každý otisk prstu a každá mastná skvrnka. Nový model se těchto „luxusních“ materiálů samozřejmě nemohl vzdát. Stále nejsme v redakci schopni pochopit, kdo přišel na rovnítko mezi lesklý = luxusní. Pro nás je to spíše lesklý = upatlaný a mastnoty a šmouh plné tělo telefonu v nás příliš luxusní dojem nevzbuzuje.

Způsobem, jak telefon ochránit alespoň před některými nečistotami, je použití dodávaného pouzdra. To je ale také velmi zvláštní a pokud chcete telefon opravdu používat, pravděpodobně pouzdro necháte v krabici. Je totiž velmi těsné a telefon se z něj špatně vytahuje. Pouzdro je vlastně jakousi krabičkou, do které telefon zasunete a zůstane z něj trčet pouze jeho malá část. V případě, že telefon zasunete do pouzdra displejem dolů, zůstanou koukat klávesy pro ovládání hovoru.

Při vytahování vyzvánějícího telefonu tak hovor pravděpodobně nechtěně přijmete nebo odmítnete. Když dáte telefon do pouzdra klávesami dolů, při vytažení z pouzdra telefonu často upadne kryt baterie. Eliminovat tyto problémy se daří pouze při důsledném držení telefonu i pouzdra za boční stěny, což si ale ne vždy uvědomíte. Pouzdro se asi časem ochodí, ale pak je otázkou, zda z něj nebude telefon vypadávat.

Výraznou změnou v konstrukci Prada II oproti původnímu modelu je přítomnost vysouvací qwerty klávesnice. Ta si vyžádala lehkou korekci rozměrů – Prada II je tak o něco vyšší a tlustší, než předchůdce. Konkrétní hodnoty jsou 104,5 x 54 x 17 mm a hmotnost činí 130 gramů. Celkové zpracování telefonu v nás nebudí kdovíjaké nadšení. Vysouvací mechanismus má lehkou vůli a z telefonu si třeba i díky jeho krytu baterie občas ozývají pazvuky. A to můžeme luxusnímu telefonu za 15 000 korun odpustit jen těžko.

Displej a ovládání – budeme se trochu prát

Displej LG Prada II zůstal naprosto shodný s původním modelem. Nabízí tedy úhlopříčku 3 palce a rozlišení 240 x 400 pixelů. I tady mohlo dojít k jistému zlepšení, ale nakonec musíme uznat, že displej není špatný. Oceňujeme především jeho dobrou čitelnost i na přímém slunečním světle.

Ovládání telefonu zůstalo i přes přítomnost vysouvací klávesnice prakticky plně dotykové. Uživatelské prostředí je velmi podobné tomu, které právě jako první přinesl původní model Prada, jen se dočkalo několika vylepšení. Tím nejvýraznějším je, že můžete v pohotovostním režimu listovat mezi třemi druhy úvodní obrazovky. Jedna je prakticky prázdná a ukazují se na ní jen upozornění, druhá nabízí místo pro umístěný různých widgetů a třetí pak nabídne prostor pro devět nejčastěji používaných aplikací. Aplikace si můžete libovolně nastavit.

Ve spodní části kterékoli z těchto obrazovek se pak ukazují čtyři obligátní ikony – ta vpravo slouží pro vstup do menu, tlačítka směrem ke středu pak obstarávají vstup ke zprávám, adresáři a virtuální klávesnici pro vytáčení čísel. To je asi jeden z největších problémů ovládání všech současných dotykových LG. Kromě ikony pro vstup do menu jsou totiž ty zbylé prakticky zbytečné. Ikona zpráv vás totiž zavede do menu zpráv, ale nikoli k psaní nové SMS, tuto funkci si musíte nastavit třeba do oblíbených. Adresářem můžete listovat, ale vyhledávání v něm je už méně pohodlné, o tom později. No a virtuální klávesnice vám opravdu umožní jen vytáčet čísla, nechápeme, proč telefon zároveň nevyhledává v adresáři pomocí slovníku T9, jako tomu bývá běžné.

Menu LG Prada II má i druhý mód zobrazení. Pokud vysunete klávesnici, místo úvodní obrazovky se objeví karuselové menu, které zajistí rychlý přístup k několika funkcím. Snadno tak lze začít psát novou SMS, tato funkce je totiž první položkou v menu a její umístění chválíme. Opět ale nechápeme, proč nelze vyhledávat psaním na klávesnici v seznamu – přitom stisky numerických kláves telefon zaznamená a dokonce zobrazuje ty položky ze seznamu, které danou sekvenci čísel zobrazují. Samotné menu telefonu je pak pro modely LG naprosto typické – čtyři ikony kategorií po straně a v těchto záložkách se nachází jednotlivé funkce a nastavení.

Abychom jen nekritizovali. U LG musíme pochválit možnost změny fontu písma i jeho velikosti a široké možnosti nastavení vzhledu prostředí. Telefon nabízí vibrační odezvu při stisku kterékoli ikony nebo virtuálního tlačítka.

Rychlost systému je vcelku slušná, se stabilitou je to ale podstatně horší. Prada II se nám občas restartovala při příchozím hovoru, jindy se telefon rozhodl vypnout po prostém otevření a opětovném zavření klávesnice. A ještě jedna drobnost – LG Prada II podporuje stejně jako Apple iPhone technologii multi-touch. Mnoho ji ale nevyužijete, prakticky funguje jen v internetovém prohlížeči a ve fotogalerii.

K LG Prada II si můžete koupit i velmi zajímavý doplněk – hodinky Prada Link. Ty jsme otestovali společně s telefonem a upřímně řečeno z nich máme daleko lepší pocit, než z mobilu samotného. Hodinky se s telefonem spojí pomocí Bluetooth a při příchozím hovoru vám ukáží jméno volajícího. Přečíst si na nich také můžete došlou SMS zprávu. Zprávy i seznam hovorů lze pak v hodinkách procházet. Jedinou další funkcí je budík. Hodinky nabízí několik způsobů zobrazení informací a jejich design si nás docela získal. Obrovskou škodou je ale fakt, že Prada Link se nespojí s žádným jiným telefonem, než právě s LG Prada. Uštěpačně se nám chce říci, že by se LG společně s módním domem Prada mělo soustředit spíše na výrobu takovýchto luxusních doplňků, které by však fungovaly univerzálně.

Baterie – výdrž docela ujde

I přes velmi slušnou výbavu je výdrž LG Prada II vcelku dobrá. V praxi telefon vydrží asi 3 dny a to i se zapnutým Bluetooth. Pravdou ale je, že k jiné činnosti, než k několika desítkám minut hovorů denně jsme telefon využívali jen minimálně. Energetická náročnost při častějším využívání funkcí bude jistě vzrůstat. Pak baterii o kapacitě 950 mAh jistě vybijete během dvou dnů, možná i dříve.

Telefonování a zprávy – haló, jste tam?

Rádi bychom konstatovali, že v oblasti telefonování a zpráv je u LG Prada II vše naprosto v normálu. Právě tato oblast totiž bývá ve většině našich recenzí naprosto bezproblémová – mobilní telefony dnes svůj původní účel plní naprosto v pohodě a bez jakýchkoli potíží.

To ale není případ Prady II. Na některé problémy jsme narazili již v kapitole o ovládání, zde si rozebereme ještě některé další. Nejvíce nás štve již zmíněné vyhledávání v seznamu. Z úvodní obrazovky musíte vstoupit do adresáře. Pokud jím nechcete listovat, je nutné kliknout do políčka pro vyhledávání. A pak můžete na virtuální klávesnici zadávat znaky. Ovšem pozor, vyhledávání pomocí T9 nečekejte, znaky musíte hezky vyťukat. Tuto komplikaci lze obejít tak, že do kontaktů vstoupíte s vysunutou klávesnicí nebo ji vysunete po vstupu do adresáře. Jenže pak zase musíte před hovorem telefon zasunout.

Samotné vytočení kontaktu také ale není žádný med. Když totiž nějaký najdete, můžete na něj zavolat stiskem klávesy pro zahájení hovoru. Ale to jen v případě, že se v seznamu nachází na vrchní pozici. Jinak musíte prstem zvolit jiný kontakt, ten se vám otevře a pak teprve můžete zkusit zahájit hovor. Sestavování odchozích hovorů je tak oproti jiným telefonům činností na hezkou řádku okamžiků.

Když už se vám podaří kontakt vytočit, budete občas překvapení tím, že se zdánlivě nic neděje. Telefon sice na displeji ukazuje, že kontakt vytáčí, ale ve sluchátku nic nevyzvání. Jenže najednou se zničeho nic ozve protistrana. Většinou bude znít dost plechově a potichu, takže budete ihned nahmatávat tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Ještě že to je docela dobře dostupné. Plechového zvuku se ale nezbavíte, kvalita hovoru s LG Prada II je opravdu špatná.

To, že telefon při vyhledávání v adresáři nebo při psaní zpráv plýtvá na displeji místem a zobrazuje málo výsledků nebo textu, je již jen detail. A mimochodem – výsuvná qwerty klávesnice patří k těm horším z dané kategorie. A to, že její popisky jsou sice qwerty, ale klávesnice v českém nastavení funguje jako qwertz, nás občas dovedlo slušně rozpálit.

Organizace a data – pomalý browser

Od LG Prada II nečekejte funkce jako wi-fi nebo GPS. Zato tu máme HSDPA, Bluetooth 2.0 a vcelku slušnou sadu funkcí. Je tu prakticky vše, co budete potřebovat – kalendář, poznámky, úkoly, hlasový záznamník, převodník jednotek a měn, stopky, světový čas a vcelku pokročilý budík.

Velmi nás ale zklamal vestavěný prohlížeč. Ten možná naráží na limity displeje, každopádně jsou jím zobrazené stránky hodně kostrbaté. To by ale nemuselo tolik vadit, kdyby se dal prohlížeč alespoň normálně ovládat. Výrobce se ale rozhodl dát plný průchod technologii multi-touch, takže zoomovat jinak, než dvěma prsty nemůžete. Dvojí poklepání telefon nezaregistruje. Velmi těžké je také zvolit jakýkoli odkaz. Proto musíte vždy poměrně hodně zazoomovat, počkat, než se obraz překreslí a pak lze zvolit odkaz. To je ale velmi pomalé, prohlížeč neoplývá rychlostí.

Zábava – pětimego s výhradami

Když už nic jiného, mohlo by být LG Prada II alespoň slušným multimediálním mobilem. Jenže na to mu k dokonalosti chybí třeba 3,5 mm jack. Sluchátka se připojují přes tovární konektor na horní straně telefonu.

Zajímavým lákadlem může být vestavěný pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostření a přisvětlovací diodou. Značka Schneider-Kreuznach slibuje slušné snímky, jenže výsledky jsou trochu rozpačité.

V horších světelných podmínkách dioda moc nepomůže a fotografie za mnoho nestojí, to je ale společný znak mnoha fotomobilů. Za dobrého světla vytváří LG Prada II vcelku slušné snímky, ale i zde pozorujeme možná zbytečnou snahu o redukci šumu, která fotografie trochu zamlží. Co je ale horší je pohybová rozostřenost, která se občas na snímcích objeví. Její příčinou může být i trochu nevhodné umístění spouště fotoaparátu. Ta se nachází na spodní části s klávesnicí, jenže vzhledem k tvarování boků se mnohdy při pořízení snímku podaří opřít se k část s displejem a tyto dva díly vůči sobě mírně posunout. Tím vznikne právě v okamžiku pořízení snímku ona pohybová neostrost. Lze se jí vyvarovat, ale chce to opravdu se na tento fakt soustředit. Kdyby konstruktéři dali spoušť na díl s displejem, problém by neexistoval, jelikož by uživatel ve chvíli stisku spouště tlačil proti směru otevírání mechanismu.

Herní výbava LG Prada II obsahuje nudné kostky a kolo štěstí, o něco zábavnější je vestavěný golf. Ve výbavě samozřejmě nemůže chybět hudební ani videopřehrávač, zajímavostí je program pro práci s videem. V něm lze upravovat sekvence pořízené telefonem. Ty mohou mít rozlišení 720 x 480 pixelů při třiceti snímcích za sekundu, takže video nabídne opravdu zajímavou kvalitu.

Shrnutí – pro parádu