Designér šílených BMW končí s auty. Teď bude kreslit Samsungy

Chris Bangle Vystudoval průmyslový design na Art Center College of Design v kalifornské Pasadeně

Kariéru začínal u Opelu, kde navrhl koncept Junior

Ve Fiatu navrhl dodnes oceňovaný model Coupé

Jako šéf designu skupiny BMW rozhodoval o vzhledu vozů BMW, Mini a Rolls-Royce v letech 1992 - 2009

Nyní pracuje ve vlastní společnosti Chris Bangle and Associates

Americký designér Chris Bangle bude od letošního roku navrhovat nejen mobilní telefony, ale i netbooky Samsung. Informaci přinesl korejský deník JoongAng Ilbo s odvoláním na zdroje uvnitř společnosti. Chris Bangle tak definitivně potvrzuje svůj odklon od automobilového průmyslu.

Automobilku BMW opustil v únoru 2009. Působil tam jako šéf designu celé skupiny a kromě BMW určoval i vzhled vozů Mini a Rolls-Royce. Bangle se nyní věnuje aktivitám ve svém vlastním designérském studiu Chris Bangle and Associates se sídlem v Turíně. Právě tato společnost by mohla být dodavatelem designu pro budoucí telefony Samsung.

Bude zajímavé sledovat, jestli se Banglovi podaří rozvířit poměrně stojaté vody designu mobilních telefonů podobně, jako se mu to povedlo v případě aut BMW. Z konzervativních sportovních vozů udělal nezaměnitelné kousky, jejichž vzhled je dodnes předmětem mnoha debat.

Ačkoli se mnohým příznivcům BMW Banglův rukopis ani trochu nelíbí, nic to nemění na faktu, že se jím navržená auta stala nejprodávanějšími BMW své třídy všech dob. To je i případ BMW 7 (E65) z let 2002 – 2008, které bylo prvním a asi nejkontroverznějším sériovým BMW v jeho podání.

Bangle je považován za představitele dekonstruktivismu, tedy architektonického směru s původem v osmdesátých letech dvacátého století. Sám uvádí jako svého největšího inspirátora legendárního kanadského architekta Franka Gehryho. Dalšími známými představiteli dekonstruktivismu jsou třeba Daniel Libeskind nebo Zaha Hadid.