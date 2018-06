Samsung šetří. Vzhled chystaného Note 9 se příliš nezmění

Loňský Samsung Galaxy S8 se od toho letošního Galaxy S9 po stránce designu příliš neliší. To samé lze očekávat od chystaného top modelu Note 9. K několika změnám však samozřejmě dojde. Kritizovaná čtečka vedle čoček fotoaparátů se například přemístí pod ně. Jinak má po designové stránce zůstat vše při starém, jak dokazují rendery od OnLeaks.

Samsung tak ušetří za výrobu i vývoj. Jihokorejský výrobce následuje strategii konkurenčního Applu, jehož iPhony se nezměnily po stránce designu několik let.

Displej by měl mít opět úhlopříčku 6,3 palce, má však být tenčí. Díky tomu by se do telefonu měla vejít větší baterie s kapacitou 3 850 mAh. Současný model má 3 300mAh baterii.

Uvnitř dojde k výrazně větším změnám. Note 9 dostane nový čipset Exynos 9810, pro některé trhy Snapdragon 845. Mimo čtečky otisků má být vylepšeno rozpoznávání pomocí obličeje, nové funkce dostane i dotykové pero S Pen.

Operační paměť má mít opět kapacitu 6 GB a vrcholné provedení dostane vnitřní úložiště 256 GB. Fotoaparáty naopak mají být stejné jako u modelu Galaxy S9+, i když i u nich lze očekávat drobná vylepšení.

Ohledně chystaného top samsungu se hovoří o zpoždění kvůli změnám na poslední chvíli. Přesto by měla být očekávaná novinka představena už 9. srpna.