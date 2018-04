Desetitisíce mobilů třetí generace chce prodat T-Mobile

Druhý největší mobilní operátor v Evropě, německý T-Mobile, očekává, že se multimediální mobilní telefony třetí generace budou prodávat po desítkách tisíc. Společnost to dnes uvedla na veletrhu CeBIT. Britský Vodafone má na nastupující službu jiný názor.

Podle Vodafonu je mobilních telefonů třetí generace stále málo a jejich funkce jsou chudé. Vodafone proto uvedl minulý měsíc na trh první mobilní kartu třetí generace pro laptopy. Samotné telefony jsou podle Britů příliš velké, příliš nespolehlivé a jejich baterie mají příliš krátkou životnost na to, aby se daly pustit mezi zákazníky.

T-Mobile začne v Německu, Británii a Rakousku v květnu prodávat tři modely 3G a stane se tak prvním z velkých evropských operátorů, který tyto přístroje uvede na trh. Odbyt v desítkách tisíc v prvních měsících očekává ředitel společnosti René Obermann.

Přesto jde o slabý podíl trhu, když v uvedené trojici zemí T- Mobile prodává ročně 20 milionů telefonů. Telefony třetí generace, které nabídne T-Mobile, budou od finské Nokie, americké Motoroly a korejského Samsungu.

"Nepůjdeme s telefony na trh, dokud nebudou moci nabídnout slušnou kvalitu, co se týče velikosti, výdrže baterií a spolehlivosti," uvedl k tomu Vodafone. "O to, co dělají ostatní operátoři, se nestaráme," citovala představitele Vodafonu agentura Reuters.