Desetinásobek volných minut od T-Mobile!

Každý zákazník, který uzavře novou Účastnickou smlouvu, přejde ze služby Twist či prodlouží smlouvu na dobu 24 měsíců, získá automaticky desetinásobek volných minut. Volné minuty z tohoto jednorázového balíčku pak může čerpat během několika následujících měsíců.

Na své si přijdou i zájemci o Tarif Student a e-tarify, kterým stačí uzavřít či prodloužit smlouvu ve standardní délce jednoho roku. Nabídky platí do 31.12. 2005.

Zákazníci se smlouvou

Pokud zákazník uzavře novou smlouvu, přejde z předplacené služby, či prodlouží stávající smlouvu na dva roky, získá 10x více volných minut, které může čerpat během následujících šesti měsíců od uzavření smlouvy. Nabídka platí od 5. 10. 2005 pro aktuálně nabízené standardní tarify, v případě prodloužení smlouvy i pro tarify předchozí řady (tarify třetí generace).

Příklad: V případě, že si zákazník aktivuje tarif T 250 dne 20. 10. 2005, obdrží ke svému tarifu navíc 2500 volných minut, platných do sítě T-Mobile a pevných sítí. Volné minuty může zákazník vyčerpat do 6 měsíců od aktivace SIM karty, tedy do 19. 4. 2006.

Tarif Student

Nově mohou obdobného zvýhodnění využít také zájemci o tarif Student. Plných 300 volných minut navíc získá každý, kdo uzavře/prodlouží smlouvu v období od 5.10. – 31.12.2005. Zájemce o tarif Student si může zároveň pořídit telefon LG B2050 za zvýhodněnou cenu 1499 Kč včetně DPH. Tato část nabídky platí do vyprodání zásob.

Firemní zákazníci

Firemní zákazníci, kteří nově uzavřou smlouvu či přejdou ze služby Twist, získají zvýhodnění ve formě desetinásobku volných minut navíc už od 21. 9. 2005. S protelefonováním takového „balíku“ nikdo nemusí spěchat – volné minuty lze čerpat v průběhu následujících 24 měsíců. Ti zákazníci, kteří v období 5.10. – 31.12. 2005 prodlouží smlouvu, získají 10x více volných minut po dobu 6 měsíců.