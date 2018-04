Desetikilové mobily v kufříku: prohlédněte si raritní telefony nedávné minulosti

Sbírání mobilních telefonů jsme se již věnovali v úvodním článku našeho seriálu. V něm jsme vám celý fenomén představili a seznámili vás s postoji a názory několika sběratelů. Jednotlivým sběratelům se nyní budeme věnovat samostatně.

První přichází na řadu v již zmiňovaném článku citovaný Vladimír Vítek, kterého jsme osobně navštívili. Sám říká, že se nesnaží sbírku rozšiřovat za každou cenu, jednotlivé kusy do ní si poměrně pečlivě sbírá. Novější mobilní telefony ho tolik nelákají, nejzajímavější jsou pro něj přístroje z dob počátků mobilní telefonie. Obřích těžkých telefonů pro všemožné analogové sítě v jeho sbírce nalezneme více než dost. Nechybí samozřejmě ani kousky z dob počátků GSM, jedná se však vždy o něčím zajímavé telefony.



Profil sběratele Jméno: Vladimír Vítek

Přezdívka: michal.lom

Bydliště: Lhotka (záp. Čechy)

Věk: 38

Počet telefonů ve sbírce: cca 175

Sbírání se věnuje: 3 roky

Internetové stránky: www.retrophone.xf.cz

Mobilní telefony jsou pro pana Vítka velikou vášní. Navíc má o své sbírce opravdu přehled a je schopen vyprávět příběhy a fakta o desítkách nejzajímavějších kusů z jeho kolekce. Při jeho vyprávění čas plyne neskutečně rychle a místo toho, abychom si dělali spousty poznámek, pouze posloucháme a posloucháme.

Představit celou svou sbírku nám snad nemohl ani sám sběratel, prohlédnout si zhruba 175 přístrojů by opravdu zabralo spoustu času. My jsme se však soustředili na ty nejzajímavější a nejunikátnější kousky v jeho sbírce. Níže naleznete krátký popis a fotografie těch přístrojů, které pan Vítek považuje za zajímavé, nebo které naopak zaujaly nás. Přístrojů má však daleko více, ostatně přesvědčit se můžete ve fotogalerii ke článku, v ní pro vás máme přichystáno téměř sto fotek několika desítek telefonů.

Siemens C1

C1 byl prvním mobilním telefonem od společnosti Siemens. Ve své běžné verzi se jednalo o přístroj určený pouze do auta, postrádal totiž vlastní baterii. Pan Vítek má však ve své sbírce unikát – telefon C1 vestavěný do hliníkového kufru. Společně s ním se tam vešly i olověné akumulátory. Celé zařízení tak dohromady váží neuvěřitelných 13,7 Kg, těžko věřit, že se s tím někdo kdy vůbec tahal.

Pravděpodobně tomu tak však bylo, protože se zdá, že se jedná o práci nějakého zdatného kutila. Sluší se podotknout, že telefon C1 z roku 1985 byl určen pro německé sítě C-Netz a první kusy používaly k oživení karty s magnetickým proužkem. Právě tuto verzi má pan Vítek ve sbírce. Pozdější verze již používaly karty čipové.

Storno PRX 6000c

Telefon Storno PRX je o pět let mladší než výše zmíněný Siemens. Opět jde o přístroj pro síť C-Netz, tentokrát již plně přenosný. Váha 4,7 kilogramu není rozhodně málo a v dnešní době budí úsměv. Přístroj je rovněž důkazem, že v dávných dobách mobilní telefonie se víceméně identické stroje objevovaly pod různými značkami. Storno PRX je konkrétně blízkým příbuzným jedné z Motorol.

Philips AP4112

4,3 kilogramu těžký Philips pro analogové NMT sítě zaujme především svým unikátním ukazatelem stavu baterie.

Ericsson Hotline

Čtyřkilogramový Ericsson Hotline je NMT telefonem z roku 1992. Zajímavostí konkrétního kusu ve sbírce pana Vítka je fakt, že přístroj je ve vynikajícím stavu. Hlavním překvapením je však stav akumulátoru, který je prý jako nový. Přitom právě baterie těchto archaických kousků bývají často důvodem, proč podobné přístroje nejdou ani zapnout. „Když ho zapnete, vydrží tak skoro půl roku, baterie je skvěle funkční,“ říká majitel. Nutno podotknout, že se však telefon samozřejmě nepřihlásí do žádné sítě, protože ta už u nás není v provozu. V standby režimu by byl odběr z baterie o kapacitě 4,5 Ah jistě větší.

Philips EuroPorty PR701

Ačkoli tento Philips vypadá stále podobně, jako mnoho analogových mobilů, jednalo se o jeden z prvních telefonů pro sítě GSM. Model speciální edice ze sbírky pana Vítka pochází z roku 1993. Telefon je ve výborném stavu a dal by se bez potíží používat i dnes. Unikátní je plnohodnotná klávesnice integrovaná ve sluchátku, která usnadňovala psaní SMS zpráv, které tento přístroj již uměl.

Nokia Talkman

Talkman je telefonem pro sítě C-Netz a pochází z roku 1990. Nepřekvapí tedy jeho váha 4,5 kilogramu ani fakt, že baterie tvoří polovinu přístroje. Zajímavostí je, že SIM karta se vkládá do části se sluchátkem, zaujme rovněž ukazatel stavu baterie – tři barevné diody – zelená, žlutá a červená. Po zmáčknutí tlačítka Test se rozsvítí jedna z nich a indikuje tak, jak moc je baterie nabitá.

Dancall Logic

Že byl Jablotron první mobil svého druhu? Ale kde že. Model Dancall Logic pro NMT sítě je klasickým příkladem, že mnoho nápadů se v historii pouze opakuje. Tento konkrétní kousek má dokonce i české menu.

Nokia Cityman 900

Nokia Cityman z roku 1989 dokazuje, že mobilní telefony v té době nemusely mít čtyři kilogramy. Tento přístroj váží „pouhých“ 790 gramů. Za kapesní jej rozhodně označit nelze, ale do brašny, aktovky, tašky, nebo kufříku se bez problémů vešel. Modely Nokia a Mobira Cityman (značka, kterou Nokia také používala) jsou mezi sběrateli velmi oblíbené.

Mobil-bastl

Další variace na téma Jablotron. Tento telefon je dílem šikovného kutila, který jej vyrobil pro svou babičku. Ta se nebyla schopná naučit ovládat mobilní telefon a tak vzal onen kutil GSM telefon Dancall a vestavěl jej do těla klasického stolního telefonu. Opravdu zajímavý počin.

VIP-phone

Luxusní telefony nejsou pouze výsadou dnešní doby. I v dřívějších dobách se jich několik takových objevilo. Raritou je přístroj pro analogové sítě ETACS - VIP-Phone od rakouské firmy Happl Electronics, která se zabývala prodejem příslušenství. Telefon byl dodáván v plastovém kufříku s kompletním příslušenstvím. Mezi hromadou plastu zaujme kovová spona na opasek.

NEC MP5B2A1

Telefon s typovým označeném MP5B2A1 od výrobce NEC je zajímavý hlavně díky svému designu. Ten připomíná obrněné transportéry, nebo letadla Stealth. A je to opravdu bytelná krabička.

Motorola StarTac

Závěrem prohlídky nejzajímavějších telefonů ve sbírce pana Vítka se posuneme do trochu modernější doby. Populární Motorolu StarTac snad všichni fanoušci mobilních telefonů znají. Model byl vyráběn v mnoha podobách, zajímavý je třeba typ pro americké sítě s LED displejem. Mezi sběrateli je však asi nejvíce ceněna Motorola StarTac Rainbow – speciální edice v duhových barvách. Kousek ve sbírce pana Vítka bohužel nemá originální baterii a tak výsledný dojem trochu kazí klasická černá krabička z klasických StarTaců.

Motorola SlimLite

Ještě jeden telefon od Motoroly vám představíme. Je to další živý důkaz toho, že se koncepce a nápady stále opakují. SlimLite je totiž pravděpodobně prvním tenkým telefonem. V dnešní době by toto označení v jeho případě budilo údiv, ale ve své době to byla prostě taková žiletka.

Další zajímavé telefony z dob dávno i nedávno minulých vám představíme příští týden.