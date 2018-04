Deset z deseti goril by kupovaly DateBk5!

Vždy, když se Dewar pouští do nové verze svého kultovního DateBku, všichni trpělivě a s nedočkavostí čekají, co nového se dá v tomto produktu ještě vymyslet. Již DateBk3 se zdál dokonalý, DateBk4 diář významně vylepšil a Dewar nalezl i tentokrát dostatečný prostor pro další rozvoj programu!

Naše malé rychlé preview neberte jako vyčerpávající recenzi programu, naopak - se vší výmluvností musím zdůraznit, že dateBk5 je v současné době pravděpodobně nejsofistikovanější a nejkomplexnější PalmOS aplikace, velikost programu s přiloženým kontextovým helpem je něco kolem 650 kB, což je v prostředí PalmOS "neherního" software opravdu dost! Samotný manuál v PDF formátu má 4,5 MB a stovku hustě popsaných stran.

Trial verzi programu si můžete stáhnout zde.

Na Palmare jsme se ostatně programu DateBk4 věnovali - zejména v těchto článcích: Proč kupovat DIÁŘ - vždyť už jeden mám ?! (1) a (2.část) (srovnání Action Names Datebook a DateBk3) Jak si vyšňořit DateBk3? Smekněte klobouky, je tady DateBk4 (1) a (2. část) DateBk 4.0 - o čem bude "Éčko"? Diář DateBk4 - několik tipů a triků. Další recenzi přinesl David Kubálek a o počáteční betaverzi 4.1 (ze které se nakonec vyvinula "pětka") jsme psali v loni v listopadu.

Takže jako upoutávku na pátou verzi produktu přinášíme malou obrázkovou galerii z programu a seznam několika "nej" vylepšení:

DateBk5 přidal na formátovacích schopnostech - tentokrát zejména u nastavení barev - nově lze nyní nastavovat i barvu pozadí písma. Podržením tlačítka na textu položky se vyvolá kontextové okno pro další práci s položkou - to zobrazí pouze položky, které mají v daném okně smysl. Další zajímavou novinkou je možnost spuštění aplikace přímo do uloženého zobrazení (Saved View) přes zvláštní ikonu. Příznivci linkování určitě přivítají možnost linků i do ostatních položek v diáři (dosud fungovaly pouze linky do kontaktů v adresáři). Autor naprosto předělal preference - ty jsou nyní společné všem zobrazením dat a jsou shromážděny do jediného okna se záložkami. Opakované úkoly jsou nyní stejně luxusní jako schůzky. Jednou z nejkouzelnějších novinek je výpočet a zobrazení volného času ve vašem programu - způsob výpočtu si můžete nakonfigurovat. Obrázek vpravo je dokladem propracovaného formátování písma u všech položek. Dočkali se i kritikové ikon DateBk3/4 - nové ikony jsou nyní větší (9x10 pixelů), barevné, je jich mnohem víc a editovat je můžete v přiloženém editoru!

Úplný popis novinek je na tomto prostoru nemožný, ale jedno je třeba uznat - tvůrce opět posunul tuto kategorii o něco dál a vytvořil skvělý program. Jasný další TIP Palmare. Už teď jsem zvědav, co se zase dá vymyslet do šesté verze... :-)

Kdo shání propracovaný diář s mnoha možnostmi přizpůsobení a nastavení, je zde na správné adrese. Kdo potřebuje něco jednoduššího a přehlednějšího, měl by vyzkoušet konkurenční ActionNames Datebook...

A jak je to vlastně s těmi gorilami?

Inu, ty se mají z DateBk3/4/5 dobře - výtěžek z prodeje tohoto software jde totiž na záchranný projekt Gorilla Haven a aby bylo jasné, že C.E. Steuart Dewar "nekecá" (jsme v Čechách...), tak přikládáme fotografii tvůrce programu "C.E.S.D." s gorilím miminkem Bakirou, kterou nyní můžete uvidět ve stuttgartské ZOO...

A právě Steuarta Deware jsme se zeptali na pár věcí kolem jeho diáře:

Pro který typ uživatelů je DateBk5 určen? Jak byste stručně charakterizoval jeho největší výhody ve srovnání s konkurencí?

No, DateBk5 byl původně vytvářen pro pokročilé PalmOS uživatele ("Power User"), ale to je ve skutečnosti menšina uživatelů. Mnoho lidí využívá z DateBk5 jednu nebo dvě jeho důležité komponenty, které jsou v něm obsaženy. Někdo si DateBk54 koupí kvůli podpoře uživatelských barev, jiný pro používání ikon, další zase kvůli schopnosti připomínání s předstihem či správy výročí. Je jen málo lidí, kteří využijí všechny schopnosti DateBk4/5, ale na druhou stranu je zde jen málo schopností, které nevyužívá nikdo. Grafické rozhraní diáře je podobné, jako znají uživatelé i z jiných aplikací, není třeba stále prohlížet v manuálu, jak se co dělá - to je, myslím, jedna z hlavních předností.

Každá nová verze DateBk3/4/5 přinese velmi mnoho nových myšlenek... Je zde vůbec ještě prostor pro zásadní novinky a inovace pro verzi DateBk6? Máte už nějaké konkrétní nápady do nové verze?

Vždycky jsou zde nějaké nové nápady do nové verze:-), ale nemohu o nich veřejně diskutovat z jednoduchého důvodu - máme konkurenci. Na druhou stranu je toho zatím opravdu málo - na to bude dalších šest měsíců až rok! Obecně se ale dá říct, že rostoucí paměť handheldů umožní vylepšování směrem k snadnému použití ("user-friendly") a přirozenému ovládání. Další zajímavou věcí k rozvoji je synchronizace/beamování kategorií - speciálně pro rodiny nebo malé firmy, které používají tento produkt.

Taky se musím zmínit, že lehčí verzi DateBk3 si licencovala firma Handspring, která jej dává jako standardní diář do všech svých modelů jako DateBook+.

Neplánujete předělat DateBk5 na PocketPC platformu?

Začal jsem s kódováním pro diáře založené na WinCE a windows desktop, ale opravdu nemohu říct nějaký konkrétní termín. PPC handheldy jsou ve srovnání s PalmOS na trhu stále poměrně málo rozšířené. Jestli mám strávit X hodin prací na PPC verzi, může být i daleko lepším nápadem věnovat tento čas psaní nějaké nové aplikace pro větší Palm komunitu...

Je zde nějaká možnost předělání DateBk5 do češtiny?

Jistě, ale u programu velikosti DateBk4/5 zabere příprava lokalizace docela dost času. Vždy vítám překlady do dalších jazyků, ale nemohu najít lidi ochotné připravit ten překlad... Každopádně, mnoho lidí odradí velikost úkolu, před kterým stojí - je zde mnoho dialogových oken a zpráv atd. V každém případě je pro mne ekonomicky výhodnější udělat překlady do "velkých" jazyků (němčina, japonština, francouzština, španělština) před sháněním překladu do českého jazyka. Ale až se Palmy stanou víc populárními, třeba najde někdo motivaci k práci na překladu...

Chcete něco vzkázat našim čtenářům do Čech?

Jistě - ze všeho nejdřív můj pozdrav!

Jestli jste to nezmínil ve svém článku, tak bych chtěl zdůraznit, že veškeré zisky z tržeb za tento produkt jde na záchranu divokých zvířat. V tomto hektickém světě je většina lidí zaměřena na své bezprostřední okolí, ale divoká zvířata nejsou něco, co můžeme kdykoliv zpětně "obnovit" (za sebevíc peněz). Vybral jsem si spolupráci s Western Lowland Gorillas, protože chovají nádherné tvory, byla by to obrovská ztráta, kdyby vyhynuly...