Deset programů pro váš Symbian. Tyto prostě musíte mít

Bonus pro pohodlné stahování Pokud chcete aplikace do mobilu stahovat opravdu pohodlně, můžete si značně usnadnit práci pomocí dvojice aplikací. Jedná se o klienty dvou velkých serverů s aplikacemi. Přímo v klientovi tak můžete aplikaci jednoduše vyhledat a stáhnout do mobilu. GetJar Na serveru GetJar najdete velké množství programů pro Javu. Ty se dají použít na velké většině aktuálních telefonů. V mobilním prohlížeči přejděte na adresu m.getjat.com a do telefonu si stáhněte GetJar Apps. Ovi Store Obchodu Nokie se zatím ani zdaleka nedaří tak, jako konkurenčnímu AppStore od Applu. Ale to vás zase tolik mrzet nemusí. Právě odsud lze zřejmě nejjednodušeji stahovat aplikace přímo do telefonu. Navíc se vám na tomto obchodě nestane, že by telefon odmítl aplikaci nainstalovat kvůli chybnému certifikátu. Při prvním přístupu z mobilu vám stránky nabídnou instalaci klienta přímo do telefonu. S ním je pak hledání v obchodě mnohem příjemnější.