Deset programů, bez kterých se váš mobil neobejde

Možná i vy patříte mezi "běžné" uživatele mobilních telefonů, kteří tak trochu nechápavě sledují všechny ty diskuse o mobilním internetu. Ale zkuste se zamyslet, jestli opravdu není trochu škoda používat přístroj, jehož výkon se leckdy může srovnávat se stolním počítačem ve vaší kanceláři, jen na posílání textových zpráv.

Je zvláštní, že i lidé, kteří už se naučili na počítači využívat všechny možnosti, které internet nabízí, se pořád zdráhají užít si podobný komfort i na mobilu. Přitom jakmile pustí počítač, spouští i Skype nebo ICQ, aby byli v kontaktu s přáteli. A teď ruku na srdce, jakou část dne jste u počítače a jakou část dne máte u sebe mobil? Je přece zbytečné vzdávat se kontaktu s přáteli jen proto, že zrovna nesedíte u počítače.

Redakce Mobil.cz pro vás připravila sadu programů, které se podle našeho názoru hodí úplně každému. Jistě, k většině zde zmíněných zástupců existuje nějaká (možná i lepší) alternativa. Zejména pro chytré telefony vybavené operačním systémem jsou obvykle k dispozici desítky možností. My jsme se ale snažili vybrat programy opravdu pro každého, takže všechny uvedené programy mají Java verzi. Díky tomu si je můžete nainstalovat do téměř libovolného současného telefonu, s výjimkou těch úplně nejlevnějších modelů.



Pozor na datové přenosy Většina aplikací v přehledu používá přístup k internetu. Pamatujte tedy na to, že ačkoli samotná aplikace je zadarmo, operátorovi za přenesená data platíte. Pokud se rozhodnete některé z aplikací používat pravidelně, rozhodně se vyplatí aktivovat si některý balíček s neomezenými datovými přenosy. Jistou výhodu mají zákazníci Vodafonu, kteří si aktivovali jeho Vánoční dárek. Mají totiž půl roku přístup z mobilu na internet zdarma, a tak mohou experimentovat. U zbývajících operátorů postačí vybrat připojení z mobilu, cena se pohybuje pod 200 Kč měsíčně.

A samozřejmě, všechny vybrané programy jsou k dispozici zdarma, takže se nemusíte bát je vyzkoušet. Možná časem zjistíte, že mobil může být mnohem užitečnějším nástrojem, než se vám zprvu zdálo.

1. Opera Mini





Nekorunovaným králem všech mobilních aplikací je Opera Mini. Prohlížeč Opera je ostatně dobře známý i z "dospělého" počítačového světa. Opera existuje v řadě verzí, včetně těch pro chytré telefony s operačním systémem Windows Mobile a Symbian. Zásadní výhodou Java verze je to, že je k dispozici zdarma.

Ačkoli její sestřičky pro chytré telefony nabízejí pár věcí navíc, není Opera Mini žádným nouzovým řešením. Ba právě naopak, její schopnosti klidně snesou srovnání s integrovanými prohlížeči v chytrých telefonech. Díky Opeře můžete konečně nadobro opustit trochu omezený wapový svět. Jen těžko budete totiž hledat stránku, se kterou si Opera Mini neporadí.

Program dokáže nejen přizpůsobit stránku malému displeji mobilu, ale zároveň automaticky zařídí i zmenšení objemu přenášených dat. To je pro pomalejší procesory v mobilních telefonech velmi důležité, a kromě toho, že nám to šetří čas, šetří to i peníze. Například úvodní stránka serveru iDNES.cz má obvykle něco kolem 600 kB, pokud ji ale otevřete na mobilu v Opeře Mini, přenesete jen asi 120 kB.

Jestli uvažujete o tom, že byste ochutnali mobilní internet, začněte rozhodně Operou a už nikdy nebudete pochybovat o tom, že mít internet v kapse rozhodně není k zahození. A ještě jedna drobnost, pokud se na serveru Opera zaregistrujete, můžete si svoje záložky nechat automaticky synchronizovat, takže je můžete mít k dispozici prakticky na jakémkoli telefonu, na kterém Operu spustíte.

Kde začít: z telefonu z počítače mini.opera.com www.opera.com



2. Fring





Pokud je ještě nějaký program kromě Opery, který by ve vašem telefonu rozhodně neměl chybět, pak je to určitě Fring. Tenhle prográmek byl až donedávna vyhrazen pouze majitelům chytrých telefonů, relativně nedávno byla ale uvolněna trochu omezená Java verze miniFring. Pokud ale máte náhodou nějaký Symbian telefon, měla by být instalace tohoto programu pro vás povinná.

Fring je velmi univerzální komunikační program, který může do vašeho telefonu přidat podporu VoIP, tedy volání přes internet. Poradí si s celou řadou komunikačních protokolů. A co je důležité, nechybí Skype, MSN nebo SIP. Samozřejmě, ideální je Fring v kombinaci s telefonem s podporou wi-fi, ale pro obstojné volání přes Skype postačí i připojení přes EDGE.

Přitom samozřejmě platí, že podobně jako na počítači, volání v rámci Skypu je zdarma. Přitom je jedno, jestli voláte na jiný mobil s podporou Skypu nebo někomu sedícímu u počítače. Vzhledem k tomu, že takhle si klidně můžete popovídat s kamarádem třeba na druhé straně světa, je to jistě lákavé. Také s většinou českých SIP poskytovatelů si program poradí. Pro SIP je ale potřeba aspoň 3G připojení. V každém případě ale mějte na paměti, že platíte přenesená data.

Kde začít: z telefonu z počítače m.fring.com www.fring.com



3. Google Maps





Asi jen málo uživatelů internetu ještě nevyzkoušelo Google Maps, umožňující najít prakticky libovolné místo na zemi. Ne úplně každý ale ví, že existuje i mobilní verze. O ní se mluvilo především s uvedením Apple iPhone, nicméně existují i verze pro další operační systémy a také Java verze. Google Maps si tak lze nahrát do většiny mobilů.

Použití Google Maps nevyžaduje ani integrovaný GPS přijímač, dokážou spolupracovat i s externím bluetooth přijímačem, ale klidně se obejdou i úplně bez něj, i bez GPS totiž můžete bez problémů vyhledávat v mapách i zajímavých místech (POI). Stejně tak umějí vyhledat trasu mezi body. Pokud tedy stojíte na neznámém městě, zadáte název ulice, kde se nacházíte, a potom místa, kam chcete dojít, je to přece jen pohodlnější než papírová mapa.

Na některých typech mobilních telefonů je navíc k dispozici i funkce Moje poloha. Ta určí vaši aktuální polohu na základě informací z GSM sítě. Ve velkých městech je tato funkce až překvapivě přesná. Podobně jako internetová verze nabízí i mobilní sestřička možnost klasického mapového zobrazení nebo satelitních snímků, v nejnovější verzi je dokonce k dispozici i Street View.

Na závěr jeden malý tip. U Java telefonů s menší pamětí zkuste občas zvolit v menu Nástroje položku Resetovat mapy. Jinak má totiž aplikace tendenci poněkud narůstat a mohla by časem zabrat veškerou volnou paměť v telefonu. Ale stačí jedno kliknutí a je klid.

Kde začít: z telefonu z počítače m.google.com mobile.google.com



4. GMail (Google e-mail)





Dominance Googlu na internetu je stále zřetelnější, ostatně projevuje se to i ve světě mobilního internetu. V naší desítce má tak hned dva zástupce, jenže GMail je opravdu velmi příjemný e-mailový klient, který navíc nabízí nezvykle velkou schránku. Do té se velmi pohodlně dostanete přímo ze svého mobilního internetového prohlížeče, protože existuje i WAP verze.

Ještě příjemnější obsluhu ale nabídne klient, který lze nainstalovat přímo do mobilu. Opět existuje několik verzí, Javou počínaje a Symbianem konče. Podobně jako v případě Google Maps je velkým plusem, že stránka automaticky detekuje váš mobilní telefon a zvolí pro vás vhodnou verzi. Ani začátečníci se tak nemusí obávat, že budou zahlceni spoustou dotazů, kterým nerozumí.

I mobilní verze si bez problémů poradí s přílohami, takže pokud váš vestavěný e-mailový klient nenabízí dostatečný komfort, GMailu se není třeba obávat. Pokud ještě nemáte na GMailu účet, musíte si ho vytvořit na počítači. Pak už ale klidně vystačíte s mobilním telefonem.

Kde začít: z telefonu z počítače m.google.com mobile.google.com



5. mujMail





Pokud se nechcete vzdát svého původního e-mailu ve prospěch GMailu, případně vám z nějakého důvodu nevyhovuje jeho uživatelské prostředí, můžete sáhnout po Javové aplikaci mujMail. Jak název napovídá, na jeho vývoji se podílejí i čeští vývojáři. Takže ačkoli je aplikace vyvíjena v angličtině (a v ní jsou k dispozici i betaverze), čeština nechybí. Aktuálně je dostupná verze 1.07.

I když mujMail nabízí o něco menší komfort než GMail, běžnému uživateli určitě více než postačí a rozhodně předčí většinu integrovaných e-mailových klientů v telefonech bez operačního systému. Program dovoluje pracovat s více účty současně, zvládne jak POP3, tak SMTP přístup a poradí si také s nejběžnějšími přílohami.

Kde začít: z telefonu z počítače www.mujmail.org/jar/current/stable/cz/mujmail.jad

www.mujmail.org/jar/current/stable/cz/mujmail.jar http:// www.mujmail.org

6. Jimm





Zejména mladí lidé si dnes neumí představit svůj život bez ICQ nebo nějakého "kecálka". Pravda ale je, že tzv. Instant Messengery jsou stále častěji i prostředkem pro rychlou pracovní komunikaci. Umožňují totiž téměř okamžitou konverzaci, která je mnohem dynamičtější než posílání zpráv e-mailem.

Majitelé chytrých telefonů mají mnohem širší výběr a mohou sáhnout po populárních programech Slick (od slovenských Lonely Cat Games) nebo QIP, který je stále populárnější i na PC. Pro telefony bez operačního systému je výběr o něco menší, ale Jimm je jedním z prográmků, které rozhodně nezklamou.

Zvládne vše, co od ICQ klienta můžeme čekat. Poradí si se skupinami, zvládne neviditelný mód a poradí si dokonce i s odesíláním souborů. Nejnovější verze přináší řadu dalších vylepšení, včetně podpory uživatelských ikon.

Příjemné je, že program dokáže počítat přenesená data a rovnou je přepočítat na peníze (musíte nastavit cenu podle vašeho tarifu). Výhodou ICQ je, že není příliš datové náročné, takže si můžete popovídat s přáteli i bez neomezeného datového paušálu.

Kde začít: z telefonu z počítače jimm.org/wap www.jimm.org



7. Weather (AccuWeather)





Pokud vás baví hledat noviny, případně pouštět počítač, kdykoli chcete vědět, jaká je předpověď počasí, zřejmě neshledáte tuto aplikaci nijak přínosnou. Nicméně pokud si rádi ulehčíte práci, tuhle aplikaci si do mobilu nahrajte. Javový program využívá data populární Symbian aplikace AccuWeather, takže pokud máte Symbian telefon, sáhněte raději pro ní.

Nicméně i Java verze splní přesně to, co od ní čekáme – nabídne nám předpověď počasí pro vybrané místo, včetně grafického zobrazení. Jako u většiny programů s předpovědí počasí, i v tomto případě si lze zvolit mezi americkými a evropskými jednotkami. Kromě samotné teploty se dozvíme i vlhkost vzduchu, čas západu a východu slunce, tlak a sílu větru. Chybí snad jen hodnota rosného bodu a otopová křivka.

Kde začít: z telefonu z počítače weather.midlets.eu/dwn weather.midlets.eu



8. Mobilní slovníky Kodi





I když nějaký cizí jazyk ovládáte velmi slušně, nikdy se neubráníte tomu, že vám občas "vypadne" přesně to slovíčko, které zrovna potřebujete. A co teprve v zahraničí, třeba na dovolené. Vláčet s sebou papírový slovník se vám asi chtít nebude, ale nemáte náhodou v kapse mobil? A vida.

Není tedy jednoduššího řešení než mít slovník přímo v mobilu. Zvlášť když slovníky české firmy Kodi.cz jsou prozatím zdarma. Autoři předpokládají, že zpoplatněna bude až finální verze. I v té stávající jsou ale slovníky naprosto stabilní a bez problémů funkční. Výhodou je, že slovníky se instalují přímo do telefonu, takže třeba v zahraničí nebudete platit za přenesená data.

Na stránkách je k dispozici několik verzí slovníků podle toho, jak velkou paměť má váš telefon. Můžete si tedy stáhnout jen základní slovník s několika stovkami slovíček, ale i celkem propracovanou verzi s velmi slušnou slovní zásobou. Základem nabídky jsou překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny (a zpět). Pokud ale vládnete angličtinou, otevírají se před vámi další jazyky.

Kde začít: z telefonu z počítače - www.kodi.cz



9. MobilePDF for Java





Dokumenty Adobe Acrobat (PDF) se staly jakýmsi nepsaným standardem pro předávání souborů. Použitím tohoto formátu se totiž vyhneme tomu, že příjemce e-mailu nebude mít zrovna nainstalovaný textový editor, případně prohlížeč prezentací atp. Vzhledem k tomu, že freewarový Acrobat Reader patří k běžné výbavě počítače, setkáme se s PDF často právě jako s přílohou e-mailů.

Navíc PDF zachovává formátování souboru bez ohledu na to, na čem jej otevíráme. To se může hodit i na mobilu. Pro chytré telefony existuje oficiální PDF prohlížeč přímo od Adobe, nicméně k dispozici je i Javový prográmek MobilePDF. Díky němu si můžete PDF dokumenty prohlédnout i na běžných telefonech.

Pokud vám tedy někdo pošle PDF jako přílohu e-mailu, nemusíte zoufat a na mobilu si ji klidně prohlédnete. Navíc díky tomu, že PDF zachovává formátování, může se stát docela zajímavý formátem pro přenos textů a dokumentů mezi počítačem a mobilem. Například program OpenOffice zvládne přímo ukládat do PDF, takže pokud si cestou domů potřebujete například přečíst nějaké texty, stačí je uložit do PDF a překopírovat na paměťovou kartu.

Kde začít: z telefonu z počítače - java-phones.com/tools/mobilepdf-for-java



10. Microsoft Word a Excel for Mobile





Poslední prográmky jsou spíše bonusem pro všechny, kteří se bez Wordu a Excelu prostě neobejdou. Jsou totiž prozatím k dispozici pouze v betaverzi, a tak jejich funkčnost není vždy stoprocentní. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jde o Java aplikace, mohou posloužit jako zajímavý důkaz, že k tomu, abyste mohli pracovat s Office dokumenty, není třeba smartphonu.