Deset nejlepších a nejzajímavějších mobilů pro první pololetí

Většina představených modelů se do prodeje dostane v první polovině roku, nic lepšího do léta na trh pravděpodobně nepřijde. Premiéra těch úplně nejočekávanějších novinek, nástupců iPhonu 4S a Samsungu Galaxy S II, se očekává nejdříve až těsně před létem.

Nabízíme vám výběr toho nejzajímavějšího, co jsme mohli v Barceloně vyzkoušet. Hlasujte, která z novinek vás zaujala nejvíce.

Čínský Huawei překvapil. Už loňské modely nebyly špatné, ale jen v nejnižší a střední třídě. Do nejvyšších mobilních pater se značka snaží prosadit právě až letos. Model s poněkud komplikovaným označením Ascend D quad je v současné chvíli nejvýkonnějším mobilem a mělo by to platit i po uvedení na trh. Na ten se má dostat během dvou měsíců a podle funkčních vzorků to je reálný termín.

Design sice neohromí, ale ani neurazí. Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký. Huawei vsadil na vlastní procesor a chlubí se, že telefon vydrží na příjmu déle než konkurence (přitom udává vcelku reálné časy). Navíc chystá i verzi se silnější baterií. A cena? Neoficiálně okolo 14 000 korun. Další informace o top modelu Huawei najdete v tomto článku.

V problémech se zmítající Nokia přivezla do Barcelony jeden z posledních symbianových modelů. Novinka 808 Pure View by bez foťáku nikoho nezaujala. Jenže právě 41megapixelový snímač z ní udělal jeden z nejobletovanějších mobilů veletrhu.

Na první pohled sice vypadá extrémní snímač jako hloupost, ale v praxi to bude dobře využitelné a nahradí do mobilu těžko instalovatelný optický zoom. Je pravděpodobné, že Nokia technologii použije i v jiných modelech, pravděpodobně bez Symbianu. Negativa: nic moc design a vysoká cena přes 13 000 korun. Další informace o Nokii 808 Pure View zde.

U prvního mobilu Panasoniku pro Evropu po mnoha letech nejde o výkon. Ten je průměrný. Ale telefon je odolný, sprcha mu neublíží, což Panasonic demonstroval přímo na výstavišti. Kdo by ale s odolností očekával nějaký opancéřovaný kryt, bude překvapen. Telefon patří mezi největší "stylovky".

Designérům se podařilo spojit ostré hrany přední části s ustupujícím tělem, takže zpředu přístroj vypadá extrémně tence, jako žiletka. Zpracování je perfektní, displej taktéž. Otázkou je cena a především dostupnost na českém trhu. Osvěžení nabídky by to rozhodně bylo. Více o Panasoniku Eluga v tomto článku.

Malý Samsung neměl ambice stát se hlavní hvězdou veletrhu a ostatně ani nebyl tím největším lákadlem na stánku Samsungu. Jenže v praxi to bude jeden z klíčových modelů značky. Relativně levný smartphone s cenou pod 5 000 korun má povedený design a velmi slušnou výbavu, respektive výkon.

Nebude to nejlevnější model značky s androidem, jak tomu bylo u předchůdce, štafetu totiž přebral slabší Samsung Galaxy Y. Ve své třídě to ale bude jeden z nejlepších modelů na trhu. Výkonem se vyrovná loňským smartphonům s cenou o polovinu vyšší. Další informace o novém Samsungu Galaxy mini 2 najdete zde.

Výborný displej, vysoký výkon, tenké tělo, ale jen průměrný design. Nové špičkové HTC bude patřit mezi nejlepší smartphony na trhu. Ale něco mu chybí. HTC se sice rozhodlo vytvarovat tělo telefonu z jednoho kusu materiálu, ale celkově se design značky za poslední roky nikam zásadně neposunul.

Předností je velmi rychlý fotoaparát s rozumným rozlišením 8 Mpix. Výkon přístroje je ohromující, podobně jako u Ascendu D quad od Huaweie. Podobná pak bude i cena, HTC ale bude pravděpodobně o nějakých 5 až 10 procent dražší. Tipujeme částku přes 15 000 korun. Více o novém top modelu HTC zde.

V Evropě skomírající LG vsadilo na design. Stylová má být celá řada L. Jenže na nejlevnějším modelu L3 to moc vidět není a prostřednímu L5 také něco chybí. Až nejvyšší model L7 opravdu představuje povedený stylový mobil se vším všudy a s dotažením i do nejmenších detailů. Výborný je i displej.

Výkon bude na svou třídu průměrný a je vlastně otázkou, co přesně bude má telefon pod kapotou. LG detailní specifikaci nevypustilo a na stánku byl u modelu L7 uveden jen jednojádrový procesor. To by ale nemuselo vadit, pokud bude adekvátní i cena. Tu odhadujeme do 9 000 korun, pokud bude LG zkoušet víc, nemá šanci. Podrobnosti o LG L7 najdete v tomto článku.

Jde o zajímavý počin operátora a společnosti Mozilla. Levný smartphone nemá žádný známý operační systém. Nad linuxovým jádrem běží prohlížeč Firefox, takže všechny aplikace poběží přes internetový prohlížeč. Nezbytnou výbavou proto bude dobré připojení k internetu, což by ale operátor, jako hlavní vývojář, měl zajistit.

Problémy vidíme právě v dostupnosti dobré konektivity a hlavně v reálném nasazení přístroje na trh. Může to být velmi brzy a může to také hodně dlouho trvat. Předností, a to zcela zásadní, má být cena. Operátor hovořil dokonce o částce 50 euro, což je v přepočtu 1 250 korun. Nechme se překvapit, zkoušený vzorek fungoval velmi dobře. Další informace o novém webovém smartphonu Telefoniky O2 najdete zde.

Konečně rozumný produkt s Windows Phone. Lumia 610 není ošklivá, výkon je dostatečný a ve své podstatě poskytne skoro to samé co mnohem dražší přístroje se stejnou platformou. První opravdu dostupný přístroj s WP má stát pod 6 000 korun, což je částka, do které se odehrává velká část prodejů smartphonů.

Jestliže nejlepší Windows Phony se jen stěží vyrovnávají nejlepším modelům konkurenčních platforem, tak v ceně těsně pod šest tisíc je Lumia 610 zcela vyrovnaným soupeřem mobilů s androidem. Pokud pokukujete po dražší Lumii 710, počkejte raději na levnější sestřičku. Další informace o Nokii Lumia 610 najdete zde.

Sony Xperia U nabídne za rozumné peníze dost zábavy a styl. Sony se odstřihlo od Ericssonu a přivezlo do Barcelony mobily střední a vyšší střední třídy. Zajímavějším se nám jeví model Xperia U. Design je zajímavý, kdo má rád ostré hrany a střídmost, bude nadmíru spokojen.

Plastové tělo je dobře zpracováno i s nezvyklým průhledným proužkem pod displejem. Dvoujádrový procesor poskytne nadprůměrný výkon, displej výborný obraz, záleží tak už jen na ceně. Pokud bude rozumná, tak Xperia U může být dobrým prvním krokem samostatného Sony zpátky do byznysu. Více o Sony Xperia U v tomto článku.

Na závěr jsme si nechali alespoň jeden obyčejný mobil v drtivé záplavě smartphonů. Klasických mobilů bylo v Barceloně jako šafránu. Velké značky většinou ani nevystavovaly, výjimkou je Nokia a Motorola. Nepočítáme plejádu nudných laciných mobilů čínských firem, ty za zmínku opravdu nestojí.

Jak má vypadat zajímavý obyčejný mobil, ukázala Motorola. Véčko Gleam+ patří mezi stylovky, přitom je dostatečně velké, aby vyhovělo starším zákazníkům, kteří patří dnes mezi nejčastější kupce podobných přístrojů. Displej je rozměrný, klávesnice velká a vnější diodový displej krásný. Telefon začíná prodávat T-Mobile za 2 000 korun. Více o Motorole Gleam+ zde.

