Deset důvodů, proč nekoupit nový iPhone 3GS

Již několik čtvrtletí za sebou prokazuje iPhone svoji životaschopnost – právě díky němu (a notebookům) se Apple drží pohodlně nad vodou i v současné ekonomické krizi. Zřejmě není daleko doba, kdy se usadí na šestém místě v celosvětových prodejích mobilních telefonů. To je na firmu prodávající jediný model skutečně solidní úspěch. O iPhonu čteme všude, ale pokud ho nemáte, nezoufejte. Nabízíme deset výmluv, které můžete použít.

1. Cena

Jedním z nezanedbatelných faktorů úspěchu iPhone 3G byla i atraktivní cena. Asi nejvýrazněji to bylo poznat v Česku. Zatímco standardně čeští mobilní operátoři dotují maximálně 3 tisíce korun (100 EUR), iPhone zadotovali ve stylu svých západoevropských matek. Stal se tak jediným telefonem s cenou přes 15 tisíc, který se dal pořídit za korunu. To rozhodování v obchodech operátorů značně ovlivňovalo – když se upíšete na dva roky, za iPhone zaplatíte korunu, za jiný telefon šest a více tisíc. Čtěte: Levněji než iPhone vám jiný mobil operátoři nedají

S novým iPhonem je to jinak a naši operátoři se vrátili ke svému tradičnímu stylu. Nový iPhone 3GS bude stát například u T-Mobile minimálně 11 500 Kč, a ještě budete muset utrácet téměř dva a půl tisíce měsíčně. Zatímco za korunu iPhone konkurenci opravdu neměl, v této cenové hladině už je na výběr přece jen dost přístrojů. Dokonce i o pořádný kus níže je z čeho vybírat.

2. Málo inovací

Po fenomenálním úspěchu 3G byl nový 3GS jednou z nejočekávanějších novinek letošního roku. Když se objevily první spekulace, bylo u recenzentů i fanoušků přece jen cítit mírné zklamání. Novinka totiž nepřináší nijak zásadní změny, jde spíše o evoluci původního modelu. A to je u vizionářského Apple přece jen trochu málo. Když se v roce 2009 jako hlavní výhody telefonu zdůrazňují podpora MMS a kopírování, je to na pováženou. Čtěte: Recenze nového iPhone 3GS: koupi si pořádně rozmyslete

Bez emocí Apple se dlouhodobě velmi dobře daří budovat si skupinu věrných a někdy až militantních příznivců. Řada z nich pak za svoji modlu ochotně položí i život, a tak je jakýkoli článek na téma iPhone zárukou bohaté diskuse. Autor textu proti iPhonu nic osobního nemá, Steve Jobs mu ani nerozšlapal bábovičku, ani nepřivodil nic jiného nehezkého. Zároveň ale sám iPhone nemá a ani jeho několikatýdenní testování ho nepřesvědčilo o tom, že je to ten správný telefon pro něj. Bez jakékoli debaty je ale úspěch iPhonu obdivuhodný. Stejně tak je obdivuhodná schopnost Apple využívat virální marketing. Prodat skoro stejně kusů jediného modelu jako Nokia celé řady N Series, to si zaslouží jen potlesk. Článku proč si iPhone koupit najdete na Mobil.cz poměrně hodně. Tak proč se na věc nezkusit někdy podívat i z druhé strany?

Přiznejme si otevřeně, že ani u ostatních výrobců se nějakých zásadních inovací nedočkáme. Stačí se podívat třeba na rozdíly mezi N95 a N96. A že by něco zásadního přinesla N97, se také říct nedá. O inovacích takového Sony Ericssonu je pak skoro škoda mluvit. iPhone tak trochu doplácí na to, že se stal jakýmsi kultovním výrobkem, od nějž všichni čekají revoluci. Čtěte: Nový iPhone je propadák. Aspoň v Nokii si to myslí

3. Bez dat ani ránu

iPhone je jedním z prvních telefonů, který vyžaduje prakticky neustálé připojení k internetu. Postupný přesun aplikací na internet je jednoznačně trend, který pozorujeme jak v mobilním světě, tak u klasických počítačů. To, co držíme v ruce (nebo nám leží na stole), se promění jen v jakýsi terminál, který bude přistupovat k internetovému obsahu. Tím se před mobily otevře úplně nový svět. A iPhone je jednoznačně apoštolem tohoto stylu. Čtěte: Na chytrosti mobilu přestane záležet

Samozřejmě stinnou stránkou tohoto trendu je, že používat iPhone bez neomezeného datového tarifu prakticky není možné. Operátoři jsou si toho vědomi, a proto iPhone nabízejí se speciálními tarify včetně datových přenosů. To ovšem znamená, že tarify pro iPhone jsou přece jen o něco dražší než v případě "obyčejných telefonů". Takže pokud telefon používáte hlavně pro SMS a volání, budete zřejmě platit o něco více. I když, iPhone si můžete samozřejmě pořídit i bez speciálního tarifu, pak ale telefon budete využívat jen částečně. Nakonec, je si toho vědom i Apple, který od amerických operátorů dostává část zisku ze zvýšeného datového provozu. Čtěte: Samsung a Apple se drží, ostatní dramaticky ztrácejí

4. Paměťová karta

Nový iPhone nabídne 16 a 32 GB paměti pro uživatelská data. To je na první pohled více než dost, takže absence slotu pro paměťovou kartu by neměla být problém. Na druhou stranu, paměťová karta je pořád bezkonkurenčně nejpohodlnější způsob, jak přenést data z jednoho místa na druhé. Zkuste si představit jednoduchou situaci, chcete rodičům promítnout na jejich počítači fotky z dovolené pořízené mobilem. S jiným telefonem vložíte paměťovou kartu do čtečky a o víc se nestaráte. iPhone budete muset připojit k počítači, což se ne vždy musí obejít bez problémů.

5. Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth prožívá v poslední době reinkarnaci a najdeme ji téměř v každém přístroji. Předchozí verze iPhonu se k Bluetooth chovala hodně macešsky a umožňovala jen přehrávat hudbu ve sluchátkách. Bluetooth v iPhone 3GS už umožní využít telefon jako modem pro připojení k internetu. Přesto ale můžete zapomenout na poslání obrázku či vyzváněcí melodie kamarádovi.

6. Fotoaparát

Kvalita fotoaparátů v mobilech se postupně zvyšuje, současné fotomobily už v řadě případů celkem spolehlivě nahradí kompaktní fotoaparát. Nový 3GS přináší sice hodně vylepšený fotoaparát, nicméně rozlišení 3,2 Mpx je v současnosti průměrné, možná podprůměrné. Navíc iPhone (i když Apple v tom není rozhodně sám) nabídne jen miniaturní objektiv a ještě bez jakékoli možnosti přisvětlení. Výsledky fotoaparátu pak celkem logicky nijak neohromí. Čtěte: Podívejte se, jak fotí nový iPhone 3GS

7. iTunes

U mobilního telefonu obvykle předpokládáme, že ho můžeme připojit k počítači kdekoli. S iPhonem to tak jednoduché není. Běžné telefony lze připojit prakticky k libovolnému počítači a nahrát si do něj hudbu nebo fotky. Veškerý obsah do iPhonu lze nahrát jen prostřednictvím iTunes na počítači nebo stáhnout přímo do telefonu přes datové přenosy. Aby toho nebylo málo, iPhone musíte registrovat k jedněm iTunes na jednom počítači. Jakmile byste chtěli iPhone připojit jinde, máte prostě smůlu.

Když si tak například od někoho chcete nahrát hudbu, zapomeňte na to, že si u něj telefon připojíte jako Mass Storage nebo mu dáte paměťovou kartu. Majitelé iPhonu mají v podstatě jen dvě možnosti – nahrát si hudbu na Flash disk a následně si ji doma nakopírovat do telefonu, nebo si ji znovu koupit přes iTunes. Těch pár dolarů vás přece nezabije.

8. Aplikace

S omezením na iTunes souvisí i další potenciální omezení. Do iPhonu v původní legální podobě nelze dostat aplikace jinak než prostřednictvím iTunes a App Store. Zapomeňte tedy na desítky webů nabízejících programy pro Symbian, Windows Mobile nebo Javu. Co majitelé iPhonu nenajdou na App Store, prostě do telefonu nedostanou. Je pravda, že na App Store je aplikací skutečně pořádná zásoba, ale když něco Apple neschválí, prostě to pro vás neexistuje. Čtěte: Kde nakupovat aplikace pro váš mobil zdarma, přehled všech app storů

9. Dotykový displej

Telefony s dotykovým displejem jsou dalším z trendů, které iPhone narýsoval. Nebyl zdaleka první, ale přesvědčil uživatele, že tohle je to pravé. Výrobci se k tomu rádi přidali a velmi rádi se zbavili mechanické, potenciálně poruchové, klávesnice. Nelze nepřipočítat iPhonu k dobru, že jeho dotykový displej je jedním z nejlepších na trhu, a většina konkurentů se mu v přesnosti ani nepřiblíží.

Pořád je to ale dotykový displej a na ovládání telefonu tímto způsobem si je potřeba chvíli zvykat. Uvědomíte si to například ve chvíli, kdy na dotykovém telefonu chcete napsat SMS během cesty v autobuse nebo autě, případně bez koukání pod stolem. Vůbec používání dotykového telefonu za pohybu chce trochu cviku. Pro SMS maniaky tak pořád nejsou dotykové telefony bez klasické hardwarové klávesnice ideálním řešením.

10. MI

Apple iPhone se stal jedním z nejlépe prodávaných telefonů všech dob. MI neboli Machr Index tohoto přístroje je skutečně vysoký, a průměrný majitel iPhonu si pozornosti okolí pořádně užívá. Na druhou stranu, když se rozhlédnete kolem sebe na ulici, má ho skoro každý. Nevýhodou Apple je, že má na trhu vždy jeden model, navíc iPhone, iPhone 3G a iPhone 3GS jsou si na první pohled hodně podobní. Když k tomu přidáme ještě jen dvě barevné varianty, výběr není právě velký.

Zatímco u ostatních značek máte vždy na výběr z několika podobně vybavených modelů, když chcete iPhone, prostě musíte mít ten stejný jako kolega. Zvláště v některých profesích tak může docházet k situacím, kdy všichni účastníci porady mají úplně totožný přístroj. Mít iPhone je prostě cool, což může být pro někoho důvod si ho pořídit a zapadnout. Pro další to ovšem může být jeden z nejdůležitějších důvodů, proč si tenhle přístroj nepořídit. Čtěte: Machr Index zařídí pozornost okolí. Telefony, které vám ho zvednou