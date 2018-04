Deset a dvě vylepšení Nokie N900. Aplikace, které musíte mít

Na příchod Nokie N900 fanoušci Linuxu čekali hodně dlouho. Jenže nakonec nástup tohoto přístroje provázely rozpaky. Ono je totiž něco trochu jiného, když Nokia použije Maemo v internetových tabletech, a něco jiného, pokud řadí N900 do N Series po bok "běžných" telefonů. To, co je na tabletu možné odpustit nebo dokonce pochopit, u telefonu docela vadí – čtěte: Velká recenze revoluční Nokie N900. Za výbavu platíte komfortem

Stahujte aplikace pro N900 Standardně má N900 zadány v seznamu jen katalogy Ovi Store a update firmwaru. Větší nabídka aplikací je ale na serverech uživatelů Maemo. Musíte je ale přidat ručně: Maemo Extras Webová adresa: http://repository.maemo.org/extras/ Distribuce: fremantle Komponenty: free non-free Maemo Extras-testing Webová adresa: http://repository.maemo.org/extras-testing/ Distribuce: fremantle Komponenty: free non-free Maemo Extras-devel Webová adresa: http://repository.maemo.org/extras-devel/ Distribuce: fremantle Komponenty: free non-free My-Maemo.com Webová adresa: http://my-maemo.com/repository/ Distribuce: fremantle Komponenty: user

Za očekáváním zůstala také nabídka aplikací. Dodnes například chybí podpora navigace v Ovi Maps a uvedení funkční navigace přímo od Nokie se stále posunuje. Nabídka na oficiálním Ovi Store také prozatím není nijak oslnivá. My jsme ale vybrali desítku aplikací, které by podle našeho názoru neměly v žádné N900 chybět. Některé jsou pouze v betaverzích, všechny jsme ale vyzkoušeli a fungují. V každém případě je třeba počítat s častějšími aktualizacemi. N900 se tak aspoň naučí to, co je u běžného telefonu samozřejmostí.

1. Posílejte obrázky - fMMS a fAPN

Poslední dobou se zdá, že telefony bez podpory MMS (obrázkových zpráv) jsou mezi výrobci docela populární. Řešení pro N900 je poněkud složitější a má rozhodně daleko k uživatelské přívětivosti. K tomu, abyste se mohli s přáteli podělit o své fotky, budete totiž potřebovat hned dvě aplikace. První z nich je fAPN, která umožní vytvořit nový přístupový bod pro mobilní data. Průvodce standardně dostupný v přístroji totiž zvládne jen wi-fi. Na stránkách operátorů je tedy třeba najít nastavení pro MMS a následně vytvořit přístupový bod.

Pak již můžete nainstalovat a spustit aplikaci fMMS. V té si nastavíte nově vytvořený přístupový bod, dále adresu MMS centra vašeho operátora a vaše telefonní číslo. Bohužel, pro odeslání či přijetí MMS je potřeba vždy manuálně změnit připojení. Aplikace si neumí nastavený přístupový bod vytočit automaticky. Když ale na tuhle hru přistoupíte, bude vše docela spolehlivě fungovat.

2. Poslouchejte muziku - FM Radio

Další z dnes naprosto běžných funkcí, které N900 chybí, je FM rádio. Paradoxně přitom přístroj FM tuner má. Dokonce nabízí i FM vysílač, který umožní přehrávat hudbu z telefonu na běžném rádiu (třeba v autě nebo na party). Ale když chcete poslouchat rádio, nabídne N900 jen ta internetová. Naštěstí je k dispozici aplikace FM Radio.

Používání této aplikace je už o poznání příjemnější. Jen musíte připojit sluchátka sloužící jako anténa. Aplikace zobrazí velkou stupnici, na které můžete posunem naladit příslušnou stanici. K dispozici je pochopitelně i automatické ladění. Nalezené stanice si lze uložit a pak se jejich název zobrazí přímo na stupnici. Zajímavé je, že aplikace si dokonce poradí s texty v RDS, což u mobilů není zase až tak běžné (obvykle zvládnou jen název stanice).

3. Připojte se k internetu - Bluetooth Dial-Up Networking

Poměrně problematická je u N900 i podpora Bluetooth, přístroj umí jen několik základních profilů. Bohužel mezi nimi chybí možnost vzdáleného přístupu ke kontaktům, ale také DUN čili použití telefonu jako modemu pro přístup k internetu. Kontakty zatím žádná aplikace (alespoň oficiálně) nezpřístupní. Jako Bluetooth modem ale telefon fungovat může relativně bez větších problémů. Stačí stáhnout a nainstalovat aplikaci Bluetooth Dial-Up Networking.

Ta umožní spojit telefon s počítačem a vzdáleně sestavit připojení k internetu. Telefon pak funguje jako modem. Jediným zádrhelem by mohlo být ruční nastavení parametrů připojení ve vlastnostech modemu. Pak si již můžete vytvořit zástupce na ploše a následně vytočit připojení k internetu jediným kliknutím (samozřejmě za předpokladu, že telefon je přes Bluetooth připojen).

4. Editace textů zadarmo - KOffice

Další trochu zvláštní módou mezi výrobci je zpoplatnění aplikací pro práci se soubory Office a PDF. To se dá pochopit u běžných přístrojů, ale u smartphonů prodávaných jako pracovní nástroje je to na pováženou. Nokie dokonce z přístrojů N Series odstranila alespoň prohlížeč dokumentů, který byl zdarma. Placený je také PDF prohlížeč. U N900 je aplikace pro otevření PDF dodávána zdarma, ale prohlížeč Office dokumentů je pouze ve zkušební verzi. Po třiceti dnech nezbude než zaplatit.

Naštěstí se relativně nedávno objevila veřejně dostupná verze balíku KOffice, který s dokumenty Wordu, Excelu a PowerPointu umí pracovat. Je to sice jen prohlížeč, který neumožní editaci, ale to většinou na cestách postačí. Formátování není úplně věrné a program má také občas problémy s importem některých formátů (např. RTF). Jinak je ale akceptovatelnou alternativou placeným DocumentsToGo.

5. Zjistěte, kolik co stojí - Currency Converter

Také převodník měn bývá u většiny telefonů samozřejmostí. U N900 ho musíte doinstalovat. Pak ale nabídne automatický update kurzu, což je u jiných přístrojů dostupné většinou jen v placených aplikacích. Telefon stahuje kurzy Evropské centrální banky. Ty se mohou od těch používaných v Česku o něco lišit, ale rozdíl nebývá dramatický. Pro orientaci při nákupech v zahraničí je aplikace dostatečně přesná. Ocenění si zaslouží i poměrně široký rozsah podporovaných měn, včetně některých exotických.

6. Podělte se o soubory - Petrovich

Pod těžko proniknutelným názvem se skrývá další z celkem "běžných" funkcí ostatních telefonů. Teprve s ní budete moci odeslat přes Bluetooth soubory ze svého adresáře v telefonu. Aplikaci by neuškodila integrace se správcem souborů, ale jinak funguje poměrně spolehlivě. Kromě Bluetooth můžete soubory odeslat přes e-mail nebo je nahrát na některý z webových serverů, které máte v telefonu nastaven (např. Ovi).

7. Buďte neustále on-line - Pidgin Protocols plugin for Conversations and Contacts

Považovat tuto aplikaci za samozřejmou součást výbavy každého telefonu by bylo přece jen přehnané. V každém případě se ale velké části uživatelů může hodit. Standardně totiž N900 podporuje pouze Skype a Ovi. Po instalaci tohoto pluginu můžete být téměř neustále připojeni i k ICQ, MSN a dalším službám. Ty jsou přitom integrovány s kontakty, takže přímo v telefonním seznamu vidíte, jestli je váš kamarád on-line nebo ne. Veškeré konverzace se pak zobrazují společně se SMS, takže je máte po ruce.

8. Pro hudební fajnšmekry - Extra Decoders Support

S touto možností se u větší části mobilů rozhodně nepotkáme. Po instalaci pluginu bude totiž N900 zvládat řadu v současnosti stále populárnějších formátu digitálního videa a audia. Přibude tak například podpora OGG, Flac či AC-3 souborů, případně videí ve formátu Flash, RealMedia nebo Matroska (byť jen některé verze). Zejména formát Flac audiofilové v poslední době hodně vyzdvihují. A totéž platí u videa i o Matroskách.

9. Více informací o hovorech - Extended Call Log

Standardní seznam hovorů v telefonu je hodně stručný, získáte z něj pouze informaci o čase hovoru a o volaném čísle. Nová verze firmware ho mírně vylepšila, když už se u kontaktů uložených seznamu zobrazuje pouze to číslo, ze kterého nebo na které bylo voláno. Rozšířený správce hovorů nabídne výrazně větší komfort. Umožní například jednoduše vytřídit hovory podle typu - příchozí, odchozí a zmeškané hovory. Kromě toho vám o každém z hovorů poskytne informaci o tom, o jaké volání šlo (Skype, SIP atp.)

10. Nepromeškejte žádné vzkazy - Conversations Inbox Widget

S textovými zprávami pracuje N900 jako s konverzacemi. Někomu to nevyhovuje, někdo to naopak považuje za nejlepší inovaci, kterou přístroj přinesl. Pokud doinstalujete tento widget, mohou se vám nové zprávy okamžitě po příchodu zobrazit na úvodní obrazovce přístroje. Můžete si je tak rychle přečíst, aniž byste museli přecházet do konverzací. Widget zobrazuje nejen SMS, ale také zprávy ze všech systémem podporovaných kecálků. Takže pokud si nainstalujete rozšířenou sadu protokolů, můžete tu mít třeba i ICQ. V případě, že chcete na zprávu odpovědět, kliknutím se do příslušného menu přenesete. V nejnovější aktualizaci widget v klidovém stavu informuje o počtu nepřečtených zpráv.

Bonusová dvojka pro ty, co chtějí mít absolutní přehled - Conky a Battery Eye

Nokia N900 je zařízením pro technické hračičky. Těm by se mohly líbit i dvojice aplikací, u nichž je praktické použití přece jen na hraně. První z nich je Conky, který umí graficky zobrazit řadu systémových informací o telefonu. Dozvíte se tak například, kolik máte volné paměti v tom kterém úložišti, jak je vytížený procesor či jak dlouho je telefon spuštěný. Zkrátka informace, bez kterých nemůžete být.

Druhá aplikace vám dá poměrně zajímavý přehled o výdrži baterie ve vašem telefonu. Dokáže totiž graficky zobrazit vývoj nabití baterie po jednotlivých hodinách. Můžete se tak podívat, kolik energie přístroj zrovna spotřebovává, a také odhadnout, kdy bude nutné připojit nabíječku. Samozřejmě, že to tipnete i ze základního ukazatele baterie, ale takto to máte přece jen precizněji.