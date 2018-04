Desatero rad pro sjednání a výpověď smlouvy. Dožadujte se svých práv

Desatero při uzavírání nebo rozvazování smlouvy 1) Při uzavírání smlouvy si celou smlouvu důkladně pročtěte a prostudujte i všeobecné smluvní podmínky. 2) Ptejte se na vše, co vám není jasné. 3) Nespokojte se s ústním ujištěním o čemkoliv, co není ve smlouvě zaneseno. 4) Pokud možno neuzavírejte smlouvu ve spěchu na ulici nebo po telefonu. 5) Dobře se rozhodněte, jestli chcete například dotovaný telefon výměnou za závazek určité výše útraty. Myslete na to, že telefon možná značně přeplatíte, a kdybyste se rozhodli k ukončení smlouvy, vznikne vám povinnost rozdíl cen uhradit. 6) Před koncem platnosti smlouvy vám operátor zřejmě zavolá a bude nabízet prodloužení. Smlouvu pokud možno neprodlužujte po telefonu, dojděte na pobočku a vyřešte vše písemně. 7) Pozor na automatické prodloužení smlouvy, které může v některých případech nastat. Je lepší si dobu konce platnosti smlouvy hlídat a začít vše sám aktivně řešit. 8) Při vypovídání smlouvy dbejte na všechny formální náležitosti. Jejich nesplnění může výrazně prodlužovat výpovědní lhůtu. 9) Zjistěte si, jakou má operátor výpovědní lhůtu a jak ji bude počítat. 10) Právo na zrušení smlouvy bez sankcí vám dává například změna smluvních podmínek k horšímu nebo úmrtí toho, na koho byla smlouva vedena.

Čtenář Ondřej podnikal a měl firemní služby od operátora O 2 . Jenže pak musel nuceně vyklidit provozovnu. Chtěl tedy služby vypovědět, právě kvůli změně provozovny. Spor v současné podobě je hodně komplikovaný, ale pan Ondřej udělal dvě chyby. Zašel vypovědět službu na pobočku a nevšiml si, že pracovnice, která spolu s ním výpověď vyplňovala, zakřížkovala omylem či záměrně jiné okénko, totiž pouze dočasné odpojení služeb.

Při aktivaci služby Automatická hláška (na čísle operátor sdělí, že volaného lze sehnat na jiném kontaktu), o které si Ondřej myslel, že je zdarma, se pak všechny služby bez jeho vědomí "obnovily". Přesněji řečeno, začaly za ně znovu být účtovány platby, třebaže čtenář už v té době nevlastnil ani potřebná zařízení pro jejich příjem. Ta v pořádku vrátil.

Druhý problém spočíval ve skutečnosti, že Ondřej změnil adresu trvalého pobytu a nesdělil to na přesně daném formuláři operátorovi. Měl totiž celkem logicky za to, že stačí, když nová adresa byla na formuláři výpovědi. Ale operátorovi to nestačilo, upomínky tudíž nebyly doručovány a dluh rostl. Ve věci už rozhodoval ČTÚ a rozhodl v neprospěch čtenáře. Jeho současná pozice ve sporu je tak velmi složitá.

Doporučení Mobil.cz: Při výpovědi smlouvy si dejte pozor na všechny náležitosti. Ujistěte se, že je formulář vyplněn správně a že jste splnili všechny závazky vůči operátorovi, jako je například povinnost přesně daným způsobem ohlásit změnu adresy nebo osobních údajů. Všechny písemnosti posílejte doporučeně na formulářích k tomu přesně určených. Pořiďte si také od všeho důležitého kopie.

Případ pana Karla Janušky jsme podrobněji popsali zde. Ve zkratce jde o spor vzniklý po uzavření smlouvy po telefonu. Podle pana Janušky operátor nesplnil podmínky, které si po telefonu domluvil. Nic takového už ale nelze dokázat, protože nahrávka neexistuje. I v tomto případě rozhodl ČTÚ v neprospěch čtenáře. Operátor se chce nyní s Januškou vyrovnat, Januška chce dosáhnout řešení soudně.

Doporučení Mobil.cz: Pokud to jde, smlouvy telefonicky neuzavírejte. Když už to děláte, nahrávejte si operátora, máte na to právo. Od smlouvy uzavřené po telefonu je také možno do 14 dnů odstoupit. Stejné právo máte například u smluv uzavřených na ulici.

Může se rovněž stát, že operátor změní k horšímu pro zákazníka všeobecné smluvní podmínky. O takové skutečnosti vás musí podle zákona písemně informovat minimálně měsíc před změnou a vy máte v takovém případě právo od smlouvy bez sankce odstoupit, a to i v případě smlouvy na dobu určitou.

Doporučení Mobil.cz: Pokud se vám změna smluvních podmínek nelíbí, trvejte na svém právu smlouvu ukončit. Operátor vám bude pravděpodobně tvrdit, že na to nemáte právo, nebo se vám bude snažit záležitost komplikovat, ale vyplatí se vytrvat. Může vám ovšem vzniknout povinnost doplatit závazek, například dotovaný telefon.