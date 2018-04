Android kraluje trhu, denně jsou aktivovány statisíce nových zařízení

Uvedl totiž číslo, které je dvojnásobné ve srovnání s rok starými údaji. Tehdy bylo celosvětově aktivováno každý den půl milionu androidích zařízení. Uživatelé ještě letos v únoru po celém světě aktivovali denně 850 tisíc nových zařízení s operačním systémem od Googlu. Aktuálně je každý den zprovozněno více jak 900 tisíc nových androidích přístrojů.

Ke konci prvního čtvrtletí 2012 se k uživatelům po celém světě dostalo již 331 milionů zařízení s Androidem, zařízení s iOS od Apple bylo ke stejnému datu prodáno celosvětově na 365 milionů kusů.

Jen smartphony s operačním systémem od Googlu zaznamenaly v letošním prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím rokem 145% nárůst prodeje, což Googlu podle analytické společnosti IDC zajišťuje z pohledu operačních systémů 59% podíl na trhu. Společnost by mohla získat do konce letošního roku díky levným smartphonům ZTE a Huawei 61% podíl, a to i přes nepříliš optimistická čísla evropské prodejnosti smartphonů HTC.

Podle výhledu společnosti IDC bude Google se svým operačním systémem jedničkou na trhu i v roce 2016. Jeho podíl by ale kvůli předpokladu růstu oblíbenosti operačního systému Windows Phone měl klesnout na 53%.