Demolux Dbook1 - překvapení z Německa!

Jako typický handheld by Dbook1 společnosti Demolux na trhu zřejmě nijak výrazně neuspěl. Jedná se totiž o relativně velké mobilní zařízení s rozměry 21,5 x 12,5 x 2,8 cm a váhou cca 0,8 kg. Design přístroje je hodně "neutrální" a například do elegance Psiona 5mx má opravdu hodně daleko. Dbook1 je zkrátka taková relativně velká a těžká cihlička, která se svými funkcemi blíží spíše mininotebookům. Na rozdíl od mininotebooků s klasickými Windows, Palm OS či Linuxem má ale Dbook1 operační systém Windows CE .NET 4.2 a nabízí zajímavé způsoby komunikace.



Dbook1 kupodivu nemá modernější procesor Intel XScale ale pouze starší typ Intel StrongARM s taktem 206 MHz. TFT displej je samozřejmě dotekový, to ale nejsou všechny možnosti jak handheld ovládat. Dbook1 má totiž ještě interní miniaturní trackball a dvě tlačítka myši po stranách displeje. 128 MB operační paměti začíná pomalu patřit mezi standardní výbavu každého profesionálního handheldu, operační systém je uložen v samostatných 32 MB Flash ROM. DBook1 má také slot pro karty Compact Flash typu II. Slot může obsahovat nejen paměťové karty, ale také například Wi-Fi CF kartu nebo CF kartu s integrovaným rozhraním Bluetooth, které Dbooku1 bohužel chybí.



Klávesnice Dbooku1 je poměrně velká a tak lze předpokládat, že se na ní bude psát docela pohodlně. TFT displej s úhlopříčkou 7 palců má nativní rozlišení 800 x 480 bodů a umí zobrazit až 65 tisíc barev. Displej umožňuje relativně detailní zobrazení webových stránek či tabulek a jeho rozlišení je řádově vyšší než rozlišení displejů běžných handheldů. Komunikační schopnosti Dbooku1 spočívají v bezdrátovém připojení přes integrovaný GPRS modul Siemens a síťové kartě. Přes VGA výstup můžete Dbook1 připojit k monitoru, zajímavou konektivitu nabízí i rozhraní USB v1.1. Zvukové možnosti Dbooku1 jsou ve srovnání s běžnými handheldy a jinými kapesními počítači zhruba stejné, je tu ale jeden malý rozdíl - Dbook1 má vestavěné stereo reproduktory! Infraport zřejmě považují u Demoluxu za přežitek, nebo ho zkrátka v technických specifikacích neuvádějí.



Německý server PsionWelt nabízí ve svém článku zajímavé srovnání možností DBooku1, mininotebooku podobné kategorie Psion netBook Pro s Windows CE.NET 4.2 a dalších Psionů v čele s Psionem Series 5mx. Některé fotografie převzaté z článku si můžete prohlédnout i zde. Tabulky s technickými parametry a celé srovnání s oběma Psiony jsem pro jistotu kompletně přeložil do češtiny, snad vám to přijde vhod. Na akumulátory vydrží Dbook1 pracovat až 6 hodin, což je opět v porovnání s oběma Psiony dost málo, v porovnání s jinými handheldy (nemyslím Pocket PC) s Windows CE je to ale solidní (i když defacto bídný) průměr.



Dbook1 není zcela běžná mobilní hračka a jako taková něco stojí. Cena Dbooku1 je bohužel vysoká, cca 1 250 EUR bez německé obdoby naší DPH je opravdu hodně. Pokud ale přesto o DBook1 máte zájem, společnost Demolux na svých stránkách slibuje dodání zhruba do 14 dnů po objednávce přístroje.



Dbook1 - základní technické parametry:





Rozměry 21,5 x 12,5 x 2,8 cm Váha 795 g Operační systém Windows CE.NET 4.2 Procesor Intel StrongARM 1110 CPU, 206 MHz ROM/RAM 32 MB Flash ROM, 128 MB SDRAM Displej 7" TFT LCD Touchscreen, 16 bit, rozlišení 800 x 480 bodů Klávesnice 77 kláves Myš trackball, levé a pravé tlačítko myši na stranách displeje Komunikace integrovaný GPRS modul Rozšiřovací slot Compact Flash Type II Mikrofon integrovaný mikrofon Zvuk integrované stereo reproduktory Sluchátka součást dodávky

Připojení na monitor VGA USB Port USB 1.1 Síťový konektor RJ45 Ethernet Napájení dobíjitelný li-ion akumulátor (výdrž cca 6 hodin) Cena 1 249 EUR bez DPH/Mwst. (1 448,84 EUR včetně DPH/Mwst.) Záruka 24 měsíců

Srovnání Dbooku1 a dvou Psionů:

Zařízení Dbook1 Psion netBook pro Psion Series 5mx Rozměry 215 x 125 x 28 mm 235 x 184 x 37 mm 172 x 89 x 24 mm Hmotnost 795 g 1 100 g 350 g Displej 800 x 480 bodů. 65 tisíc barev, 7“ TFT 800 x 600 bodů. 65 tisíc barev, TFT 640 x 240 bodů, max. 16 odstínů šedi Vstupní zařízení klávesnice, dotekový displej, trackball, volitelně USB myš klávesnice, dotekový displej, volitelně USB myš klávesnice, dotekový displej Procesor Intel StrongARM 1110

206 MHz Intel Xscale PXA 255

400 MHz Intel ARM 710T, 37 MHz ROM 32 MB Flash ROM 32 MB Flash ROM 8 MB ROM RAM 128 MB 128 MB 16 MB Sloty PC-Card Typ II PC-Card Typ II, CF II, SDIO CF I Operační systém Windows CE.NET 4.2 Windows CE.NET 4.2 EPOC Release 5 Komunikace GPRS , USB 1.1, LAN RJ45 RS232C, IrDA, USB, Bluetooth (GPRS, LAN, WLAN volitelně přes PC-Card) RS232C, IrDA Napájení LiIon (6 hodin) LiIon 2.200 mAh,

2x AAA záložní baterie 2 Mignon (AA), Lithium 2032 záložní baterie Zvuk stereo reproduktory, integrovaný mikrofon reproduktor, integrovaný mikrofon reproduktor, integrovaný mikrofon