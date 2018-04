Dementujeme!

Ve včerejších Hospodářských novinách vyšel článek, který vycházel z našeho textu o nákladech na reklamu, které investují jednotlivý operátoři. To nás samozřejmě potěšilo, stejně jako férové a kolegiální chování autorů článku, kteří nás uvedli jako pramen, včetně internetové adresy.

Bohužel v posledním řádku jejich článku se objevilo, že "řekl Jan Kučmáš z Mobil serveru". Od rána se díky této větě naplno točila kola obrovského kolotoče. Z dovolené volal Patrick Zandl, že se těší na nového spolupracovníka a ptal se, proč jsme mu to tajili.

Volali ovšem také z Paegasu a z Oskara. První otázky v tu chvíli zbylých tiskových mluvčích samozřejmě směřovaly k samotnému Kučmášovi. "Co u vás bude dělat?" a "Proč k vám jde?" zaznělo v každém telefonátu několikrát. Následovaly ovšem otázky další, které měly také společného jmenovatele. Tentokrát jím byl zájem o práci v Mobil serveru. Vzhledem k tomu, že naše průměrné platy vysoce převyšují možnosti tiskových mluvčích, byl jejich zájem pochopitelný.

Telefonní orgie byly v plném proudu, měli jsme ohlášený hovor CEO z Bell Atlantic i US West, volali z Telecomu, druhého akcionáře Eurotelu.

Stále jsme se však nemohli dovolat našemu výkonnému řediteli, který jediný mohl podat vysvětlení k tomu, že u nás Jan Kučmáš nastupuje. Nikdo jsme o tom totiž neměli tušení. Někdy kolem půl desáté již nešlo řešení odkládat a tak jsem pevně uchopil mobilní telefon a zavolal známé číslo páně Kučmášovo. Krátké vyzvánění a již je to tady "Dobrý den pane, Kučmáš u telefonu." Po dotazu kdy dorazí do redakce se na druhé straně rozhostilo ticho. "Proč?" Začal jsem něco tušit, nicméně jsem připoměl obvyklý začátek pracovní doby a především potřebu seznámit jej s řadou věcí, včetně plánu článků.

Zde je dementi Mobil serveru:

Jan Kučmáš není z Mobil serveru, ale i nadále z EuroTelu. Hospodářské noviny tuto informaci neuvedly záměrně, jen si u nich zařádil šotek a přidal písmenko "z".

Ale bylo to veselé ráno...