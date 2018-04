Dělníci při výrobě iPhonů trpí přesčasy, berou 3 500 korun za měsíc

Průzkum, který provedly dvě nevládní organizace, uvádí, že s dělníky v čínských továrnách se zachází "nelidsky jako se stroji", napsal britský list The Observer.

Vyšetřování nabízí podrobný pohled na život půl milionu dělníků v továrnách ve městech Šen-čen a Čcheng-tu, které vlastní firma Foxconn. Každý rok produkují miliony výrobků značky Apple.

Mezi stížnostmi, které nizozemská nevládní organizace Centre for Research on Multinational Companies (SOMO) a hongkongská skupina Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) sesbíraly, jsou obrovské objemy přesčasů navzdory legálnímu limitu 36 hodin za měsíc. Podle jedné z výplatních pásek měl například dělník 98 hodin přesčasů za měsíc.

Dělníci ve snaze uspokojit obrovskou poptávku po prvních iPadech byli podle nich občas nuceni mít pouze jeden den volna za každých 13 dní. V některých továrnách museli zaměstnanci se špatnými výsledky snést veřejné zostuzení před kolegy. Po loňské letní vlně sebevražd v továrnách Foxconnu byli dělníci vyzváni, aby podepsali prohlášení, v němž slibují, že se nezabijí a "budou chránit vlastní život".

Foxconn vyrobil svůj první iPad v Čcheng-tu v listopadu loňského roku a do roku 2013 předpokládá, že jich bude vyrábět sto milionů ročně. V loňském roce firma Apple prodala po celém světě více než 15 milionů iPadů a v letošním roce už pět milionů.

Když Observer předložil zjištěné údaje Foxconnu, potvrdil manažer Louis Woo, že dělníci občas pracují víc přesčasových hodin, než je povolený limit, aby uspokojili poptávku v západních zemích. Tvrdil ale, že všechny přesčasové hodiny jsou na dobrovolném základě.

Dělníci ovšem uvádějí, že pokud odmítnou přesčasové hodiny nad rámec limitu, musejí se spokojit se základní mzdou: Dělníci v Čcheng-tu dostávají pouze 1 350 jüanů (asi 3 400 korun) měsíčně za základní týden se 48 odpracovanými hodinami.

Na dotaz na sebevraždy, po nichž byly před okna dělnických ubytoven namontovány protisebevražedné sítě, Woo odpověděl: "Sebevraždy nebyly spojeny se špatnými pracovními podmínkami. To byl napodobovací efekt. Když jeden spáchá sebevraždu, pak další budou následovat." V loňském roce spáchalo sebevraždu nejméně 12 zaměstnanců Foxconnu, který se ocitl pod palbou ostré kritiky. Problémy se snažil řešit zlepšením životních podmínek pro zaměstnance, organizováním aktivit pro zvýšení morálky a růstem mezd.

Foxconn je součástí tchajwanské skupiny Hon Hai, největšího výrobce elektronických součástek v zemi. Je také největším smluvním výrobcem mobilních telefonů na světě. Kromě telefonů vyrábí i další elektroniku pro nejznámější světové značky, jako je Nokia, Motorola, Sony, Apple, Dell a Hewlett-Packard. Společnost působí i v České republice.