DELLy a iPAQy oficiálně - MP3 pro Tungsten ještě letos - a další

DELLy v prodeji

Firma DELL dala včera do prodeje dva své nové handheldy Axim X5 Advanced a Axim X5 Entry. Jak se čekalo, jsou oba nabízeny za $299, resp. $199 - cena je po odečtení $50 rabatu.

Axim X5 Advanced má 400 MHz XScale procesor, 64MB RAM a dodává se s kolébkou. Axim A5 Entry má 300 MHz XScale procesor, 32MB RAM a synchronizační kabel.

HP vydal nové iPAQy!

Jak se očekávalo, představila včera oficiálně svoje dva nové modely i firma Hewlett-Packard - levný a malý iPAQ 1910 a high-endový "našlapaný" model iPAQ 5450. Bližší informace o obou typech si můžete přečíst u nás. iPAQ 1910 stojí $299.

MP3 pro Tungsten T - ještě letos a zdarma

Když dala před pár týdny do prodeje firma Palm, Inc. svůj nový Tungsten T, stal se terčem oprávněné kritiky, že nestihla dodat včas MP3 přehrávač. Nyní se zdá, že se začíná blýskat na lepší časy - RealNetwork a Palm budou spolupracovat na přípravě přehrávače (pro soubory RealAudio a MP3) pro Palm Tungsten T. Přehrávač by měl být ke stažení ještě před koncem roku, a to zdarma. Samozřejmostí bude ukládání souborů na kartu i přehrávání na pozadí při běhu jiné aplikace.