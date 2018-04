Dell upevňuje spojení se systémem SAP a představuje program pro řešení DIRECT R/3

12. května 1999 - Společnost Dell Computer, přední světový přímý prodejce počítačových systémů představila na konferenci SAPPHIRE '99 ve francouzské Nice program Direct R/3 Solutions.

Tato iniciativa odráží pokračující spojení společnosti Dell se systémem SAPÔ.

Jejím cílem je využít výhody přímého modelu firmy Dell k optimalizaci procesu vyžadovaného při hodnocení a implementaci zákaznických projektů SAP. Tento program, využívající internetovou technologii a zavedené kvalitativní normy, bude integrován do nového, dnes představeného řešení SAP Services MapÔ. Během několika následujících měsíců budou na trh uvedena řešení Direct R/3, která budou zahrnovat konfigurační nástroj Dell SAP, navržený speciálně pro platformy Dell PowerEdgeŇ a PowerVaultÔ, implementaci přímých objednávek konfigurací SAP a tovární instalaci software SAP R/3.

Tovární instalace software SAP R/3 prostřednictvím DellPlusÔ potencionálně ušetří zákazníkům čas věnovaný instalaci a konzultacím a díky metodologii SAP Ready-to-RunÔ budou moci těžit z konfigurace a nejlepších postupů SAP, s jejichž pomocí budou instalace bezpečnější a snadněji realizovatelné.

Společnost Dell nabídne zákazníkům také již továrně instalovaná řešení Direct R/3 Accelerated SolutionsÔ, jakmile je společnost SAP poskytne. S využitím výhod základní instalace software SAP R/3 bude Dell v rámci programu SAP AcceleratedÔ poskytovat podporu pro instalace optimalizovaných národních a lokálních aplikací.

Společnost Dell oznámila rovněž podporu pro software SAP Business-To-Business Procurement v rámci vlastní služby Premier Pages (vytváření přizpůsobených Internetových stránek pro velké a střední firmy). Dell bude podporovat rozhraní Open Catalogue Interface, které umožňuje uživatelům řešení SAP generovat záznamy uvnitř vyhrazených stránek Premier. Nakonfigurovaný systém bude potom zaslán přes Internet zpět do zákazníkova systému SAP, takže zákazníci nebudou muset udržovat aktuální katalogy a ceníky Dell ve svých systémech SAP R/3. Dell Computer se stane jednou z prvních společností, jejichž Internetové nabídky budou vyhovovat standardu SAP B2B.

V posledních dvou letech využívala firma Dell řešení SAP Human Resources na platformě UNIXŇ ke správě zaměstnanecké základny v celé Evropě, na Středním východě a v Africe. V současné době přepracovává organizace EMEA tuto instalaci, aby se dala použít na serverech PowerEdge 6300 a ve Fibre Channel systémech na ukládání dat PowerVault 650F na bázi MicrosoftŇ Windows NTŇ Cluster Server, a zároveň aktualizuje software SAP na verzi 4.5B.

"Zjistili jsme, že při provozování systému SAP na serverových produktech Dell bychom mohli dosáhnout optimálního výkonu, dostupnosti systému a integrace s nejnovějšími Internetovými možnostmi pro správu lidských zdrojů," řekl Jeff Salisbury, ředitel pro správu informací o lidských zdrojích v Dell EMEA. "Jedná se o důležité strategické rozhodnutí pro společnost, která má více než 7000 zaměstnanců v osmnácti státech dané oblasti," dodal Salisbury.

"SAP nyní oživuje nový rozměr aplikací, umožňující zákazníkům lépe zpřístupňovat a zpracovávat data, aby mohly vytvářet důležité informace, které dnešní podnikání vyžaduje. Ať se jedná o produkty jako SAP Business Information WarehouseÔ, SAP Business to Business ProcurementÔ, SAP Advanced Planner and OptimizerÔ nebo další iniciativy, které se v budoucnu objeví, spol.ečnostDell spolupracuje s SAP na optimální podpoře těchto výkonných podnikových řešení na našich platformách," řekl Jorgen Johansen, ředitel divize Enterprise Systems v Dell EMEA.

O společnosti Dell Computer

Společnost Dell Computer Corporation, která se řadí na 125. místo seznamu společností Fortune 500 a na 363. místo seznamu Fortune Global 500, je čelnou světovou společností pro přímé počítačové systémy s příjmem 18,2 miliard USD za poslední čtyři kvartály. Dell navrhuje, vyrábí a upravuje produkty a služby podle požadavků zákazníků a nabízí široký výběr software a periferních zařízení. Další informace o společnosti Dell a jejích produktech lze získat na webové stránce společnosti Dell na www.dell.com a www.dell.cz .

