Dell se znovu vrhá do byznysu s Windows Mobile

Dell se před několika lety zapsal do historie kapesních počítačů svým výborně vybaveným modelem Axim x51v. Pak byl několik let kolem Pocket PC této značky úplný klid. Až loni v dubnu společnost ohlásila ukončení všech aktivit v této oblasti. Dnes to vypadá na zmrtvýchvstání.