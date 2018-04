Dell představil operátorům prototypy smartphonů. Ti však spolupráci odmítli

Shaw Wu, analytik společnosti Kaufman Bros. tvrdí, že telefony Dell neudělaly na představitele operátorů nijak velký dojem. Americké telefonní operátory nejen že přístroje z dílny společnosti Dell příliš nezaujaly, chyběla i ochota telefony dotovat. Pro Dell by tak tento obchod nebyl příliš výdělečný.

"Vzhledem k poměrně malým maržím v rozmezí pět až šest procent by tak Dell mohl na segmentu mobilních telefonů spíš prodělat," tvrdí Shan Wu. Doplňme jen, že marže jiných společností jsou až násobně vyšší. HP kolem 11 %, Apple a IBM dokonce 15 %.

Dell podle všeho připravil prototyp zařízení používající současně Windows Mobile i Google Android, představitelé operátorů přesto postrádali zásadní inovace; přístroj by údajně v konkurenci chystaných smartphonů značky HTC, Samsung, LG, Nokia a Motorola snadno zapadl. Velký problém rovněž vidí v brzkém uvedení zajímavého Palm Pre, který by byl dalším hřebíčkem do rakve pro smartphony Dell.

Dell i přes tuto neblahou zkušenost nehodlá segment chytrých telefonů opustit. Proč taky. Smartphony se svými možnostmi stále více blíží počítačům a právě výrobci PC a notebooků tak mají velkou výhodu. A v tomto odvětví si je Dell velmi jistý v kramflekách, nehledě na to, že už uvedl na trh velmi oblíbená PDA v čele s high-endovým modelem X51v, který dlouho neměl konkurenci.

"Společnost Dell tak musí svůj koncept přepracovat a přijít s něčím opravdu novým a do telefonu integrovat některé netradiční funkce či služby. Dost možná si na pomoc přizve nějakou společnost z oblasti mobilních technologií," uvažuje Shaw Wu.

V každém případě je zajímavé, že společnost jako Dell má problém s udáním svých výrobků u amerických operátorů. Silné know-how, více než dostatečné finanční zázemí a nepochybně zajímavé prototypy operátorům, zdá se, nestačí.