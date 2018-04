DELL: Chceme prodávat handheld za $150!

O vstupu firmy DELL na trh kapesních počítačů se toho napsalo už poměrně hodně. Minulý týden to ještě vypadalo, že modely přijdou na trh až v roce 2003, podle nejnovějších informací by ale DELL měl přece jen stihnout ještě letošní konec roku. Toronto Globe and Mail dal v pátek interview s Anthonym Bonaderou z Dellu a podle něj to vypadá, že firma představí své handheldy už za 14 dnů (18. listopadu).

Cenová válka? Bude!

Podle již dříve zveřejněných informací by měl DELL představit dva modely s 300MHz procesorem za $199 a 400 MHz procesorem za $299. Právě ten levnější model by znamenal velkou změnu v chápání low-endové kategorie - i PalmOS v této cenové hladině dosud nabízí jen modely s černobílým displejem a bez nějakých vyšších multimediálních dovedností a ambicí. Tyto ceny ovšem Bonadero přímo nepotvrdil.

Leckdo pochybuje, že by se DELLu mělo podařit prodávat PDA za takto nízké ceny. Bonadero nabízí vysvětlení - konkurenti mají ziskovou marži na svých handheldech od 40 % do 70 %. DELL půjde rozhodně níž, vyžije navíc své schopnosti "ekonomiky z rozsahu" - vyrábět s nízkými náklady. Patřičné zisky by měl přinést vyšší objem prodaných handheldů. DELL věří, že právě tato nízká cena otevře významným způsobem trh a přinese patřičné objemy prodejů.

Je pochopitelné, že pokud se potvrdí informace o parametrech a cenových hladinách handheldů DELLu, bude to znamenat, že firma nasadí na trh modely technicky srovnatelné s konkurencí, ale zhruba s poloviční cenou. To nemohou ignorovat ani zákazníci, ani ostatní výrobci PocketPC zařízení. Cenová válka je na obzoru a je to jediná válka na světě, ze které můžeme mít jako spotřebitelé radost...

Renesance PalmOS?

A.Bonadera se ostatně ani nijak netají, o co v nové strategii DELLu jde - hlavním konkurentem nebude iPAQ, ale Palm či Clié. Zároveň však překvapivě nevyloučil nějakou budoucí formu partnerství s PalmSource. Pro vstup na trh si DELL sice zvolil PocketPC platformu, nevyloučil však licencování PalmOS, který ve spolupráci s ARM procesory může být nyní pro trh velmi přitažlivý. Vstup DELLu na PalmOS trh by každopádně mohl přinést nové impulsy i tlaky i v této kategorii handheldů.

Firma DELL není ostatně prvním hardwarovým výrobcem, který se netají tím, že čekal na ukončení éry Dragonballů u PalmOS a u nové generace ARM procesorů si chce ukousnout z koláče možných zisků. Podle PalmSource má nyní kromě tradičních výrobců PalmOS operační systém licencován třeba Garmin. A podle různých neoficiálních zdrojů o licencování "ARM PalmOS" uvažuje řada dalších výrobců.

Plány, nad kterými se tají dech

Dell plánuje ještě do Vánoc prodat 30 000 handheldů, ale pro rok 2003 už má plány velmi smělé a už v lednu chce dát DELL na trh přes 100 000 modelů. Celkem chce firma získat v roce 2003 až podíl 25% na trhu s PocketPC handheldy! Vyrábět se bude na Tchaj-wanu ve Wistron Corp.

Firma bude pravděpodobně využívat CF a SD/MMC sloty a připravuje ke svým modelům i dnes už nezbytné příslušenství, zejména externí klávesnici. V oblasti designu klade firma hlavní prioritu na kvalitu displeje. Svým zákazníkům nabídne i špičkové služby a podporu.

Jako bomba ovšem působí i informace, že cílem firmy je prodávat ještě v příštím roce plnohodnotný barevný handheld s cenou pod $150! Že by sdělení konkurenci, aby měla ještě neklidnější spaní?