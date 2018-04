Dell Axim X5 odhaluje svoji tvář

Parametry nových DELLů v ničem podstatném nezaostanou za špičkovými handheldy dnešní doby, a to je asi nejdůležitější shrnutí z dosud uvolněných informací, které přinesl včerejší InfoSync a PocketThoughts.

Levnější model DELLu by měl mít v sobě 300 MHz Intel XScale procesor (napadlo by vás před pár měsíci, že budeme ještě letos mluvit o 300MHz low-endu?) a 32 MB RAM. Tím se asi nejvíc odliší od o $100 dražšího typu s výkonnějším 400MHz procesorem a 64 MB RAM, což bych už dnes spíš bral jako paměťový standard. Jinak oba modely přijdou na trh s 3,5´´ TFT 16-bit displejem a duálním slotem CF a SD/MMC, infraportem a scroll-dialem. Ano, tak může vypadat low-end na přelomu let 2002/2003!

Rozměry handheldu jsou 128x81x18mm, což není supertenký manažerský typ, ale taky to není velikost, která vám natrhne kapsu. Váha je 196 gramů. Dražší Axim dostanete s USB, či sériovou synchronizační a nabíjecí kolébkou, baterie budou výměnné a v kolébce můžete nabíjet další sadu. Levnější typ bude namísto kolébkou vybaven synchronizačním kabelem, kolébku ale budete moci dokoupit jako zvláštní příslušenství. Standardní baterie budou Li-Ion 1440 mAh, k mání budou ale i 3400 mAh baterie s 25 hodinovým provozem, opět ale jako placené příslušenství.

DELL plánuje v roce 2003 integrovat do svých handheldů Bluetooth a 802.11b.

Cena?

Cena levnějšího typu by se měla (s $50 mailovým rabatem) pohybovat na hranici $199, u dražšího zatím platí cena $299 (ovšem taktéž rabat). Oba modely se dostanou ještě do předvánočního prodeje v USA, s dovozem do Evropy se ale počítá až na začátek roku 2003.